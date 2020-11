Un autre 318 cas de Covid-19 et un décès ont été signalés dans l’État dimanche, alors qu’un membre du Cabinet a averti qu’un Noël «gratuit pour tous» n’était pas prévu.

Dans un communiqué dimanche soir, le ministère de la Santé a confirmé qu’il y avait désormais 70 461 cas confirmés et 2023 décès liés à la maladie à coronavirus dans l’État.

Parmi les derniers cas, 126 étaient à Dublin, dont 45 à Cork, 28 à Limerick, 21 à Donegal, 18 à Kildare et les 80 restants répartis dans 18 autres comtés.

Le taux d’incidence de la maladie sur 14 jours est de 109,1 cas pour 100 000 personnes, les taux les plus élevés se produisant dans le Donegal (231,2), Limerick (208,3) et Louth (205,6).

Le taux à Dublin est supérieur à la moyenne nationale à 119,9 cas pour 100 000 habitants, avec les taux les plus bas à Wexford (37,4), Laois (60,2) et Wicklow (61,1).

Le département a déclaré qu’à 14 heures dimanche, 282 personnes atteintes de Covid-19 sont à l’hôpital, dont 31 patients en soins intensifs.

Les responsables gouvernementaux continuent d’évaluer les options pour assouplir les restrictions lorsque six semaines des restrictions les plus sévères contre les coronavirus de niveau 5 prendront fin le 1er décembre.

Les partis d’opposition, les groupes d’affaires et certains DT de la Coalition ont exhorté le gouvernement à clarifier ce qui se passera ensuite. Interrogée sur la date à laquelle ces plans pourraient être annoncés, une porte-parole du gouvernement a déclaré dimanche que «nous attendons une annonce plus tard cette semaine».

‘Bouclez-vous’

Pendant ce temps, la ministre d’État Pippa Hackett a appelé dimanche les gens à «s’attarder» pour le reste de la période de niveau 5. Elle a dit que les gens «jeunes et vieux devraient vraiment se rassembler pour faire cela».

«Il ne sert à rien d’indiquer aux gens que nous allons ouvrir pendant deux semaines à Noël parce que c’est juste un gratuit pour tous», a-t-elle déclaré à l’émission The Week in Politics de RTÉ, interrogée sur les projets de Noël.

«Est-ce que nous ouvrons pendant quelques semaines, puis fermons-nous en janvier? Je ne pense pas que cela convienne à un modèle commercial et je ne pense pas que ce soit particulièrement le message que nous devrions envoyer. »

Cependant, elle a dit que le gouvernement voulait que tout le monde passe un Noël significatif où ils pourraient célébrer ensemble.

Mme Hackett a reconnu qu’il y avait une profonde frustration parmi les restaurateurs et les publicistes qui ne peuvent toujours pas ouvrir alors qu’ils ont mis en place les mesures de santé dont on leur a dit qu’ils avaient besoin. L’ampleur à laquelle le secteur de l’hôtellerie est autorisé à rouvrir le mois prochain devrait être un champ de bataille clé dans les pourparlers entre le gouvernement et les responsables de la santé cette semaine.

Le ministre d’État a déclaré que le nombre de cas de Covid-19 enregistrés restait préoccupant et qu’il était difficile pour le gouvernement de fournir une certitude aux entreprises car ils ne voulaient pas d’une situation où les entreprises ouvrent avant Noël et sont ensuite forcées de fermer à nouveau.

Irlande du Nord

Le ministère de la Santé d’Irlande du Nord a signalé dimanche 10 autres décès dus à Covid-19, portant le nombre de morts enregistrés par le département depuis le début de la pandémie à 933 et 342 nouveaux cas de la maladie.

Six des décès se sont produits sur une période de 24 heures entre samedi et dimanche matin, les quatre autres décès se produisant plus tôt mais seulement maintenant signalés. Le nombre total de cas confirmés dans le Nord s’élève désormais à 49 784.

Pendant ce temps, de nouveaux chiffres montrent qu’une moyenne de sept patients par jour contractent le Covid-19 dans les hôpitaux de l’État.

Au total, 205 patients ont été infectés par le virus à l’hôpital dans les quatre semaines se terminant le 8 novembre, selon les chiffres compilés par le HSE.

Cela représente une forte augmentation des infections virales nosocomiales par rapport aux mois précédents. Un total de 299 cas de Covid-19 nosocomiales ont été signalés depuis le 21 juin, lorsqu’un nouveau système de surveillance a été mis en place pour suivre ce type de cas.

Cela équivaut à une moyenne d’environ un patient hospitalisé sur 1000 recevant un Covid-19 acquis à l’hôpital pendant cette période, selon le HSE.

Les hôpitaux sont redevenus une ligne de front lors de cette deuxième vague de cas de virus, avec de grandes éclosions signalées dans de nombreux contextes.

Les services ont dû être limités dans les hôpitaux de Letterkenny, Naas et Limerick en raison de l’infection du personnel ou du devoir de rester à la maison après avoir été identifié comme des contacts étroits de cas positifs.

Tests d’hospitalisation

Les travailleurs de la santé représentent environ 700 des 5400 cas de coronavirus, soit environ 13% de ce total, survenus au cours des quinze dernières semaines. Le HSE a récemment ordonné à tous les hôpitaux de tester tous les patients hospitalisés à l’arrivée pour le virus.

L’europe-infos.fr a rapporté en juillet que 265 patients avaient pris Covid-19 alors qu’ils étaient à l’hôpital pour d’autres conditions, et au moins 79 de ces patients étaient décédés. Ceci est distinct des plus de 1 000 décès de résidents dans les maisons de soins infirmiers et autres établissements résidentiels qui se sont produits ici pendant la pandémie.

Le HSE n’a pas été en mesure de fournir une mise à jour des anciens chiffres des décès ce week-end. Selon une porte-parole, le nouveau système de surveillance des infections nosocomiales ne collecte pas d’informations sur les résultats des patients.

En effet, les informations sont rapportées chaque semaine pour s’assurer que le HSE a «une vue très opportune de la situation», de sorte que le résultat pour la plupart des patients n’est pas connu à ce moment-là.

De plus, dit la porte-parole, «la détermination de la cause du décès de chaque personne est complexe.

«Alors que Covid-19 est clairement la principale cause de décès pour certaines personnes, chez d’autres personnes qui étaient déjà très gravement malades, la contribution de l’infection à leur décès peut être difficile à déterminer.»

Le taux de positivité des tests pour les tests de coronavirus s’élève désormais à 3,3%, bien en dessous des 7,2% enregistrés à la mi-octobre.

Seules la Finlande et l’Islande ont une incidence plus faible de Covid-19 que l’État actuellement en ce qui concerne les pays européens, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Le nombre de cas est stable ou en baisse dans la République et dans 14 autres pays européens. Le taux de mortalité est stable ou en baisse en République et dans trois autres pays européens – Liechtenstein, République tchèque et Suède.