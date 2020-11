The Offload: l’Irlande est coincée dans le no man’s land

Politique des joueurs de No Man’s Land pour l’IRFU

L’Irlande est actuellement coincée dans le no man’s land. Le «suivi rapide» des talents d’origine irlandaise, initié par David Nucifora il y a six ans, n’a pas encore livré suffisamment de joueurs pour dépasser la forte dépendance à la politique de recrutement des joueurs en résidence.

D’où l’empannage «Nations Unies» d’Eddie Jones. Cela sonnait vrai alors que les wanabees musclés All Black et Springbok n’avaient pas réussi à endommager une équipe anglaise féroce dirigée par Maro Itoje.

Nous croyons Andy Farrell quand il dit que la génération James Ryan «est devenue des hommes à Twickenham», mais les bruits impitoyables à Londres et à Paris sont censés être confinés à l’histoire. Le récit courageux est censé avoir été supprimé par les structures professionnelles de Nucifora.

L’IRFU promet que les joueurs sont accélérés dans les rangs (comme on le voit à Leinter et Munster), publiant même une page complète de noms dans le programme avant le match du Pays de Galles. Nucifora peut affirmer que ces renforts sont en cours, mais James Lowe est le dernier du vin d’été lorsqu’il s’agit de signer des étrangers pleinement formés. La question est de savoir si ce système, majoritairement soutenu par les écoles privées, suffira-t-il à faire de l’ère Farrell un succès?

Depuis le Japon 2019, il est intéressant de noter qu’Eddie Jones a remplacé Steve Borthwick en tant qu’entraîneur des attaquants de l’Angleterre par Matt Proudfoot des Springboks aux côtés d’autres nominations intelligentes dans les coulisses. L’Argentin Mario Ledesma a ajouté Michael Cheika avant leur victoire historique sur la Nouvelle-Zélande.

Farrell est en train de construire une toute nouvelle équipe – huit débuts en 2020 et plus attendus contre la Géorgie – après avoir ajouté Mike Catt et John Fogarty à l’arrière-boutique précédente de Joe Schmidt. Jusqu’à présent, les aspects techniques de l’équipe ne fonctionnent pas correctement. Est-ce la faute de la génération de Ryan, des entraîneurs ou du système?

Peut-être, étant généreux, c’est tout ce qui précède.

EN CHIFFRES

246 – L’Angleterre tacle à 73 par une équipe irlandaise battue.

BOUCHE À OREILLE

«Nous sommes dans un voyage complètement différent de celui de l’Angleterre. Nous avons fait l’expérience de Twickenham pour la première fois, pour certains de nos gars, et nous avons beaucoup appris sur nos joueurs. Je pense que certains d’entre eux sont devenus des hommes. L’entraîneur irlandais Andy Farrell lors de la défaite 18-7 face à l’Angleterre.

«Une expérience absolument incroyable à l’occasion de mon premier match de Super Rugby !! Merci pour tous les messages et appels incroyables. Je suis époustouflé par l’assistance. » Aimee Barrett-Theron après avoir arbitré Bulls v Pumas Super Rugby Unlocked finale en Afrique du Sud.

«Je vais peut-être aller me promener maintenant … autour de mon lit. Je vais voir la salle de bain. Nemani Nadolo, l’ailier fidjien en quarantaine.

«Je pense qu’il est important de se rappeler que nous ne jouons contre aucune tasse. L’Irlande est une équipe sérieuse et une équipe bien entraînée et ils ont de très bons joueurs. Ils n’allaient jamais se retourner. Mais, vous savez, nous voulons être plus implacables. Nous voulons être plus cliniques. Nous voulons prendre un contrôle plus large du jeu. Pour nous, c’est notre prochaine étape. » Le déchargeur de la semaine Maro Itoje est déçu du score final.

«Vous pourriez être dans les montagnes et voir deux types marchant dans une rue du village et au moins l’un d’entre eux ressemblera à une tête de tête. Vous pourriez également être au centre-ville de Tbilissi dans un restaurant chic et voir quelques mecs assis à une table, sirotant du vin et mangeant un steak. Au moins l’un d’entre eux ressemblera à un accessoire. » L’ancien entraîneur-chef de la Géorgie Milton Haig.

Les femmes anglaises célèbrent leur victoire sur la France. Photographie: Adrian Dennis / Getty / AFP



Réf Talk

Hollie Davidson, l’arbitre écossais du lever de rideau Angleterre contre France à Twickenham, a fait un appel dans le temps additionnel qui a offert le match aux hôtes.

Techniquement, Davidson peut affirmer que la pute française piégée Agathe Sochat bloquait légitimement le ballon. Emily Scarratt a coupé le penalty pour une spectaculaire victoire de 25-23 par derrière qui semblait incroyablement dure à la France, d’autant plus que nous avons regardé le match suivant et que Pascal Gaüzère a refusé de pénaliser exactement la même situation à plusieurs reprises. Gaüzère – qui est venu pour quelques commentaires durs avant le match de l’entraîneur anglais Eddie Jones (qui est resté impuni) – n’a pas mis le sifflet près de ses lèvres lorsque l’occasion était là pour demander aux joueurs de rouler.

Davidson est une excellente arbitre avec un avenir radieux mais, du point de vue de The Offload, elle a mal pris la décision définissant le jeu. Sochat a réussi le tacle et a été piégé. La France doit être dégoûtée. Les victoires à Twickenham sont vraiment rares.

La Géorgie dans mon esprit

Ainsi, la Géorgie visitera Lansdowne Road dimanche prochain. L’excitation est palpable. Vous avez peut-être remarqué que le battement de tambour des médias sociaux pour Tbilissi pour remplacer Rome en tant que destination des Six Nations est devenu silencieux après la fusillade de septembre dernier.

L’enquête médiatique principale sera centrée sur le couple d’Ulster, David Humphreys et Neil Doak, faisant partie de l’équipe d’entraîneurs de Géorgie, mais il est difficile d’ignorer le nuage sombre qui plane sur cette fière nation de rugby.

Pour ceux qui l’ont raté, il y a deux mois, le vice-président de la Georgia Rugby Union, Merab Beselia, a été arrêté pour avoir prétendument tiré une arme à feu et tiré dans le tibia de l’ancien capitaine des Sevens Ramaz Kharazishvili.

Le ministère de l’Intérieur a rapporté que Kharazishvili, un critique virulent de la façon dont le sport est régi, a été traité pour «des blessures corporelles moins graves intentionnelles» qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Le fait que tout cela se soit soi-disant produit dans les bureaux du syndicat en a fait un problème qui, selon vous, serait examiné plus en détail par – arrêtez de ricaner – World Rugby.

«Sa vie n’est pas en danger», a déclaré Tornike Gogebashvili, président par intérim de l’Union de rugby. «Tous les employés de la Rugby Union coopèrent avec la police.»

Creusez un peu plus dans le sport géorgien – une recherche légère sur Google – et vous trouverez beaucoup plus d’événements troubles, y compris le meurtre du footballeur adolescent Giorgi Shakarashvili.

Ou nous pourrions ignorer tout cela, nous installer dans une vie facile et combler les lacunes avec le retour de Humphreys sur le terrain où il a guidé l’Ulster vers la gloire européenne en 1999.