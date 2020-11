Holohan appelle à mettre fin au blâme des victimes sur les violations des directives de santé publique

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a appelé à mettre fin au blâme des victimes en ce qui concerne les personnes qui enfreignent les directives de santé publique.

Interrogé sur les images du week-end de joueurs de la GAA célébrant des victoires, le Dr Holohan a déclaré que ce n’était «pas une surprise» que les équipes remportant des matchs importants «aient tendance à célébrer».

Il a appelé à «une certaine compréhension, tolérance et acceptation» de ces scènes «en termes généraux».

« Je pense que nous avons trop basculé en tant que pays dans un sentiment de responsabilité et en essayant de trouver la dernière personne qui enfreint une directive particulière et en essayant de trouver un lampadaire pour les pendre », a-t-il déclaré à l’urgence nationale de santé publique. Briefing de l’équipe (Nphet) lundi.

«Nous devons avoir plus de tolérance et d’acceptation du fait qu’il s’agit d’une norme de comportement très élevée que toute la population a maintenue.»

Il a déclaré que Nphet avait cherché à préserver l’activité sportive d’élite «avec raison».

Sur le plan sportif, le week-end dernier a été très agréable et cela a aidé les gens à «surmonter le défi» des mesures de maintien à la maison. Les organisations sportives ont fait un travail énorme en proposant un «nombre modeste» d’activités sportives de la manière la plus sûre possible. «Ils ont fait un excellent travail», a déclaré le Dr Holohan, un grand fan de GAA.

Le plus petit nombre de cas

Aucun autre décès de personnes atteintes de Covid-19 n’a été signalé par Nphet lundi. Le nombre total de décès liés au virus dans la pandémie reste à 2 022.

252 autres cas confirmés de la maladie ont été signalés, portant à 70 711 le nombre total de cas dans la République.

Il s’agit du chiffre quotidien le plus bas depuis le 26 septembre, bien que les chiffres de lundi soient souvent inférieurs à ceux du reste de la semaine.

Parmi les nouveaux cas, 88 sont à Dublin, 26 à Cork, 21 à Kilkenny, 16 à Louth, 16 à Mayo, les 85 cas restants étant répartis dans 20 autres comtés.

Lundi après-midi, 289 patients de Covid-19 étaient hospitalisés, dont 33 en USI. Il y a eu 11 hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

Le taux d’incidence national sur 14 jours s’établit désormais à 108,7 cas pour 100 000 habitants. Le Donegal a l’incidence la plus élevée avec 227,4, suivi de Louth avec 211,8. Wexford a la plus faible incidence, à 36,1.

Jusqu’à présent ce mois-ci, il y a eu 88 décès liés à Covid-19, contre 119 en octobre et 37 en septembre.

L’incidence du virus en Irlande a chuté de 40% au cours des quinze derniers jours – mais seulement de 2% la semaine dernière – la quatrième plus grande réduction en Europe, a déclaré le Dr Holohan.

Le niveau d’inquiétude au sujet de la pandémie est tombé à des niveaux jamais vus depuis juillet, a-t-il dit, tandis que davantage de gens pensent que le pire est derrière nous. Cela pourrait être lié à des nouvelles positives sur le développement des vaccins, a-t-il reconnu.

Cependant, de petits changements d’attitudes peuvent entraîner des changements de comportement qui peuvent modifier le schéma de l’infection. Cela peut amener «les gens à prendre de l’avance là où ils devraient être», a-t-il dit, ajoutant que «nous avons toujours le niveau 5 jusqu’à la fin du mois».

Interrogé sur la réduction du nombre de cas, le Dr Holohan a déclaré qu’il restait «un travail important à faire» et qu’il espérait voir une nouvelle réduction des cas.

Avec la moyenne des cas sur cinq jours toujours supérieure à 300 par jour, même un petit changement dans le nombre de reproduction créerait des problèmes dans un court laps de temps, a-t-il déclaré.

À 300 cas par jour, ce défi pourrait survenir «en quelques semaines» si les choses empirent.

Un degré d’espoir substantiel

Le Dr Holohan a déclaré que l’année avait été longue et difficile et qu’il était difficile de maintenir de bons comportements de santé publique. «Quand les choses s’améliorent, cela peut conduire à un certain degré de laisser tomber la garde, alors que les choses que nous avons faites religieusement, nous ne le faisons pas aussi souvent.

Cependant, une «réponse axée sur le blâme» n’était pas appropriée et il fallait admettre que «chacun de nous ne sera pas parfait tout le temps».

Il a refusé d’être dessiné sur les recommandations que Nphet fera plus tard cette semaine, mais a déclaré que plus les progrès étaient réalisés dans la réduction des cas, «plus nous aurons de choix» en termes d’assouplissement des restrictions.

Il y a eu 20 nouvelles éclosions en milieu de travail au cours de la semaine dernière, selon le briefing, et 121 enquêtes sur des éclosions en milieu de travail restent ouvertes.

Le Dr Holohan a déclaré que les nouvelles émanant des entreprises développant des vaccins Covid-19 fournissent un «degré substantiel d’espoir», mais les organismes de réglementation devraient faire des évaluations avant que cet espoir puisse se concrétiser.

Le groupe de travail nommé par le gouvernement sur le déploiement des vaccins, dont il a participé à la première réunion lundi, «travaillerait dur» pour finaliser un plan national dans les semaines à venir, a-t-il dit.

Lundi, des chercheurs ont annoncé que le vaccin contre le coronavirus développé par l’université d’Oxford et AstraZeneca avait montré une efficacité supérieure aux attentes.

Lorsque le vaccin a été administré en une demi-dose, suivie d’une dose complète au moins un mois plus tard, l’efficacité était de 90%. Lorsque le vaccin était administré en deux doses complètes à au moins un mois d’intervalle, l’efficacité était de 62%. L’efficacité moyenne était de 70%.

Cela intervient alors que le gouvernement prendra une décision jeudi ou vendredi sur la manière de sortir du verrouillage de six semaines qui doit se terminer le mardi 1er décembre.

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que restreindre les visiteurs aux ménages a contribué à réduire la propagation du coronavirus et que le gouvernement doit «garder cela à l’esprit» alors qu’il cherche à lever les restrictions de niveau 5.