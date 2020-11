Coronavirus: 226 nouveaux cas et 6 décès supplémentaires signalés dans l’État

Etat Pur Actif Pur Acide Salicylique 2% A22 15ml

L'Actif Pur Acide salicylique 2% est un actif purifiant et kératolytique, recommandé dans le soin des imperfections : boutons, points noirs et pores dilatés. C'est aussi un soin assainissant et purifiant, qui favorise l'élimination rapide des cellules mortes et le renouvellement de l'épiderme pour retrouver