Biden: la frontière irlandaise gardée «  n’est tout simplement pas juste  »

Une frontière séparant l’Irlande et l’Irlande du Nord « n’est tout simplement pas la bonne », a déclaré le président élu américain Joe Biden.

« Nous ne voulons pas d’une frontière gardée », a déclaré Biden aux journalistes mardi. « Nous voulons nous assurer que – nous avons travaillé trop longtemps pour que l’Irlande se débrouille … L’idée d’avoir une frontière nord et sud une fois de plus fermée. n’est tout simplement pas correct, nous devons simplement garder la frontière ouverte.

Biden a déclaré qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre irlandais Micheál Martin ainsi que les Français et d’autres à propos de la question.

Ce n’est pas la première fois que Biden, qui a des racines irlandaises, parle de l’impact du Brexit sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

En septembre, Biden m’a dit, « Nous ne pouvons pas permettre à l’accord du Vendredi saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord devenir une victime du Brexit », et a retweeté une lettre à Johnson de la part de membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, qui a averti que le Congrès ne le ferait pas. passer un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni si la Grande-Bretagne ne respecte pas ses engagements envers l’Irlande du Nord.

Cette décision est intervenue après que le gouvernement britannique a reconnu que sa loi sur le marché intérieur enfreindrait le droit international en donnant aux ministres le pouvoir de modifier des éléments de l’accord de retrait que Londres avait conclu avec Bruxelles l’année dernière.

Vous voulez plus d’analyses de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.