Les magasins, les coiffeurs et les hôtels devraient rouvrir la semaine prochaine

Le gouvernement s’oriente vers une réouverture limitée de la vie sociale et économique la semaine prochaine, avec des magasins, des coiffeurs, des musées et des galeries susceptibles d’ouvrir leurs portes au bout de six semaines de restrictions de niveau 5.

Des sources gouvernementales ont déclaré hier soir que les hôtels rouvriraient probablement le 1er ou le 2 décembre avec des installations réservées aux résidents. Les propriétaires d’hôtels ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il lève les restrictions de voyage pour permettre aux gens de voyager entre les comtés. Les responsables sont très réticents à autoriser cela à court terme, mais les restrictions de voyage devraient être levées plus tard en décembre.

Cependant, de nouvelles recherches menées pour le département du Taoiseach ont alarmé les ministres et les hauts fonctionnaires en ce qui concerne la réouverture des pubs et des restaurants.

Menée par les consultants EY et basée sur l’étude de la propagation du virus à ce jour, la recherche est censée mettre en garde contre les dangers d’infections dans les lieux de rassemblement où l’on sert de l’alcool.

Bien qu’aucune décision n’ait encore été prise pour autoriser la réouverture des restaurants et des pubs plus tard dans le mois, on s’attend à ce que ceux qui servent de la nourriture puissent être autorisés à ouvrir plus tard en décembre, sous réserve de contrôles stricts de distanciation sociale. Mais des sources de haut niveau pensent qu’il est très peu probable que les pubs qui ne servent pas de nourriture soient autorisés à ouvrir.

Plan de réouverture

Hier soir, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le gouvernement «irait aussi loin que possible mais pas plus loin» dans le plan de réouverture qui doit être dévoilé plus tard cette semaine, tandis que le Tánaiste Leo Varadkar a averti que la réintroduction de certaines restrictions en janvier ou février pourrait être nécessaire après Noël.

L’Equipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) se réunira aujourd’hui pour examiner ses recommandations au gouvernement sur le plan de réouverture et de gestion de la pandémie pendant la période de Noël.

Des discussions intenses devraient avoir lieu entre les ministres et les experts de la santé publique dans les prochains jours, alors que le gouvernement cherche à trouver un équilibre entre la réouverture à temps pour Noël et la prévention d’une nouvelle résurgence de la maladie fin décembre / début janvier.

La National Gallery of Ireland sur Merrion Square. Les musées et galeries ouvriront probablement également leurs portes au terme de six semaines de restrictions de niveau 5.



Il est entendu qu’en plus de la recherche d’EY, les départements des finances et des dépenses publiques ont également mené leur propre analyse économique du verrouillage actuel. Des sources ont déclaré que l’analyse suggérait que les résultats en matière de santé publique avaient été décevants, compte tenu de l’ampleur des restrictions, et que la baisse des nouvelles infections avait été substantiellement obtenue grâce aux restrictions de niveau 3 moins strictes en place avant l’introduction du niveau 5 à la fin octobre.

Une source a déclaré: «La rigueur [of lockdown] a conduit à une énorme perte d’emplois sans les résultats compensateurs de santé publique. »

Hier soir, le nombre de nouveaux cas a continué de baisser, Nphet signalant 226 nouveaux cas et le décès de six autres personnes de Covid-19, le plus faible nombre de cas quotidiens signalés depuis fin septembre. L’incidence de la maladie sur 14 jours à l’échelle nationale est tombée à 107,8 cas pour 100 000 habitants.

Pendant ce temps, une nouvelle analyse du Bureau central des statistiques montre que Covid-19 est la quatrième cause sous-jacente de décès cette année.

Le cancer est la plus grande cause de mortalité chez les hommes et les femmes, représentant 7269 sur un total de 22416 décès enregistrés jusqu’à présent en 2020, selon le CSO. Les maladies du système circulatoire étaient la deuxième cause sous-jacente de décès, à 5 886. Les troubles mentaux et comportementaux, qui incluent la démence, ont été associés à 2 390 décès, suivis par Covid-19, avec 1 462.