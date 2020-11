Ce n’est pas un examen normal des dépenses au Royaume-Uni

Appuyez sur play pour écouter cet article

Sonia Khan est directrice chez Cicero / AMO et ancienne conseillère spéciale au Trésor de Sajid Javid.

LONDRES – L’examen des dépenses est généralement la sœur la moins connue du budget annuel du gouvernement britannique – et une bosse sur la route vers quelque chose de beaucoup plus important.

Pour le fonctionnaire chevronné du Trésor, cela signifie normalement qu’il est temps de dépoussiérer les vêtements de combat et de faire le plein de friandises qui font battre le cœur pour maintenir la glycémie. Dans le contexte du COVID-19, l’examen des dépenses de cette année signifie bien plus.

Le grand moment du chancelier Rishi Sunak marque la première fois que nous aurons une idée de ce à quoi la politique intérieure pourrait ressembler au-delà de la pandémie. Et il s’agit autant de ce que le chancelier ne dit pas aujourd’hui que de ce qu’il fait – les politiques qui ne sont pas annoncées et les départements dont on parle rarement.

Les examens des dépenses sont consacrés à l’allocation des dépenses gouvernementales pour l’année prochaine, sans la distraction d’une discussion sur les impôts. Nous verrons donc quels domaines politiques sont prioritaires, lesquels sont mis en veilleuse et lesquels sont en voie de disparition.

Dans cette revue, la révolution verte, les infrastructures et la défense devraient clairement se comporter correctement. Mais qu’en est-il de l’aide à l’étranger? Comment renforcerons-nous nos capacités commerciales après le Brexit? Comment notre système de protection sociale va-t-il faire face à la forte hausse du chômage? Les petits projets d’infrastructure locaux semblent être en faveur, mais qu’en est-il du projet de chemin de fer à grande vitesse 2 et des autres grands projets? Comment l’avenir de la 5G figurera-t-il parallèlement aux projets de connectivité accrue? Les réponses à ces questions nous donneront une idée des grandes tendances politiques et une indication des priorités du gouvernement: s’agira-t-il d’un gouvernement doté de routes fluides et de meilleurs services locaux, ou de grands projets d’innovation nationaux?

C’est l’examen des dépenses qui sèmera les graines de la réinitialisation promise de Boris Johnson – et les commentateurs examineront qui a eu une influence sur l’examen autant que ce qui a été décidé. Les faucons fiscaux examineront si le Trésor a été encouragé à revenir à ses méthodes conservatrices en matière de dépenses publiques – maintenant que certains des prétendus partisans d’une augmentation des dépenses publiques ne sont plus au gouvernement.

Pour le Premier ministre et le chancelier, l’examen des dépenses marque la première fois que leur politique sera définie. Sont-ils des libertariens qui veulent déléguer le pouvoir aux régions et donner aux gens plus de contrôle sur leur vie? Ou pensent-ils qu’une intervention de l’État est nécessaire pour nous rendre plus prospères? Lequel de leurs héros politiques imiteront-ils – Churchill, Thatcher – ou quelqu’un d’autre?

C’est un défi que les deux hommes connaissent bien, ayant tenté de maintenir l’équilibre dans un parti politique divisé selon des lignes idéologiques similaires.

Pour Sunak, cela ira encore plus loin. L’organe indépendant de prévision, le Bureau de la responsabilité budgétaire, devant publier des prévisions sombres sur l’économie du pays, le chancelier devra décider du rôle qu’il souhaite jouer. Restera-t-il le chancelier chipper prêt à passer notre chemin vers le succès – ou deviendra-t-il le gardien le plus mélancolique, assumant le rôle adopté par les chanceliers du passé qui ont donné la priorité à la réduction des dépenses et de la dette?

Les entreprises se tourneront vers Sunak pour tracer une voie – et la partie de son discours consacrée à la macroéconomie sera plus importante que jamais. Il offrira le premier signe de la façon dont notre économie évoluera, des choix difficiles à faire, où le fardeau de la collecte de revenus tombera et le calendrier du prochain budget.

Cette année, nous pouvons clairement voir comment ces décisions auront un impact sur nos propres vies. Nos achats deviendront-ils plus chers si l’intérêt augmente? Y aura-t-il une ruée vers l’achat d’une maison l’année prochaine lorsque le gel des droits de timbre prendra fin? Les programmes d’emploi COVID-19 atteindront-ils une nouvelle falaise – et qu’est-ce que cela signifiera pour les emplois?

Ce n’est pas un examen normal des dépenses, car nous ne sommes pas en temps normal. Les décisions sur la voie politique à suivre, jusqu’à présent laissées sans réponse au milieu de la réponse pragmatique au COVID-19, seront désormais urgentes. Sunak a l’expérience de faire des choix difficiles – les programmes de soutien aux entreprises COVID-19 comprenaient des perdants évidents ainsi que des gagnants. Mais cette fois, nous chercherons des gagnants et des perdants à plus grande échelle.

L’examen des dépenses pourrait bien être le «dernier hourra» avant que des décisions plus délicates ne soient prises. Mais les principales questions de ce gouvernement demeurent. Qui veulent-ils être? Comment le johnsonisme et le sunakisme seront-ils définis dans les livres d’histoire – et en quoi cela différera-t-il de la plate-forme sur laquelle ils ont été élus?