Une compagnie de bus d’Irlande du Nord a annulé une tournée de shopping proposée de Derry au centre-ville de Dundrum à Dublin et s’est excusée d’avoir tenté d’organiser le voyage.

GD Tours a publié mercredi sur les réseaux sociaux que des sièges au prix de 25 £ étaient disponibles pour un voyage aller-retour au centre qui quitterait Derry à 7 heures du matin le samedi 5 décembre.

«Avec la fermeture des magasins dans le nord demain [Thursday] à 12 minuit! Le sud rouvre ses portes le lundi 30, vendons des sièges et passez une journée de détente dans le plus grand centre commercial d’Irlande !! » Ça disait.

Dans une déclaration jeudi, la société basée à Derry a déclaré: «En ce qui concerne le voyage de shopping à Dundrum, cela ne se poursuivra pas car après avoir vérifié les restrictions de voyage, il n’est pas possible pour le moment, merci pour tout l’intérêt si j’ai offensé quelqu’un en tout cas, je suis à nouveau désolé.

Le centre-ville de Dundrum avait déclaré plus tôt que le voyage n’était «pas conforme aux directives du gouvernement» et que l’organisateur n’était pas affilié au centre.

«Nous sommes impatients d’accueillir les clients de nouveau dans le centre, et toutes les visites doivent être conformes aux directives du gouvernement. Nous demandons que tous les visiteurs soient responsables et considèrent les autres lors de leur visite », a-t-il déclaré.

L’État doit sortir des restrictions de niveau 5 après mardi et on s’attend à ce que les magasins jugés non essentiels soient autorisés à rouvrir la semaine prochaine.

En Irlande du Nord, de nouvelles restrictions verront à partir de vendredi des pubs, des restaurants, des commerces de détail non essentiels et des services de contact rapproché fermer pendant deux semaines pour aider à freiner la propagation du virus avant Noël.