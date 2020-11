Le village autrichien de Fucking sera renommé Fugging

Un village autrichien avec le malheureux nom de Fucking en a assez de la moquerie et changera son nom en Fugging, ont déclaré jeudi les dirigeants locaux.

Le petit village au nord de Salzbourg, avec une population d’un peu plus de 100 habitants, est devenu une attraction en raison de son nom, avec des panneaux routiers régulièrement volés. Selon Kurier, des habitants agacés ont tenté d’empêcher cela en enveloppant le bas des panneaux de béton.

C’est un problème de longue date. Selon un article du Daily Mirror datant de 2012, les habitants «dérangeaient souvent les couples nus qui se débattaient devant les panneaux, et les entrepreneurs locaux ont aggravé la situation en flagellant des cartes postales putain – des cartes de Noël putain et encore plus récemment une bière putain.

À partir du 1er janvier, il sera plutôt connu sous le nom de Fugging, selon un avis publié jeudi par les autorités locales.