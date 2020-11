L’école au centre de l’épidémie majeure de Covid-19 ignorant le cas depuis des jours

Une école qui a été forcée de fermer après la découverte de 17 cas de coronavirus dit qu’elle pense que l’épidémie aurait pu être contenue s’il y avait une plus grande transparence sur le partage des données à un stade plus précoce.

Gaelscoil Uí Drisceoil à Glanmire, Co Cork a fermé plus tôt cette semaine après la détection de cas de Covid-19 dans un certain nombre de classes.

L’école a déclaré avoir été alertée pour la première fois sur un cas positif le 15 novembre dernier, suivi d’autres cas les jours suivants.

Cependant, il est apparu depuis qu’un autre cas avait été détecté au sein de la communauté scolaire plusieurs jours auparavant, dont l’école n’était pas au courant.

Il est entendu que les autorités de santé publique peuvent avoir reçu à l’époque des informations inexactes sur le fait que ce premier cas se trouvait dans les locaux de l’école alors qu’il était infectieux.

Le Dr Seán Ó Conaill, président du conseil de gestion de l’école, a déclaré que le personnel et les étudiants avaient fait un «travail incroyable» en prenant toutes les précautions nécessaires depuis sa réouverture.

Cependant, il a déclaré que le fait que l’école n’ait pas été alertée du premier cas positif pendant plusieurs jours signifiait qu’elle n’était pas au courant d’un risque accru que le virus puisse avoir circulé dans l’école.

«Peut-être que le HSE doit examiner comment il communique ces cas aux écoles. Nous devons mettre en balance le droit à la vie privée et la santé publique en général. Au niveau national, cela doit être examiné », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’école avait travaillé en étroite collaboration avec le HSE et qu’il avait sympathisé qu’ils «ne travaillaient qu’avec les informations dont ils disposaient» à l’époque.

Inhabituel

Dans un communiqué, le HSE a déclaré que les responsables de la santé publique étaient en contact étroit avec le directeur de l’école pour évaluer la situation et fournir des conseils et un soutien aux parents, aux enseignants et aux élèves, a-t-elle ajouté.

«Nous remercions le personnel, les élèves et les familles pour leur coopération avec cette mesure, qui garantira la sécurité des étudiants, du personnel et de la communauté au sens large», indique le communiqué.

«Nous tenons à rassurer à la fois la communauté scolaire et la communauté dans son ensemble que le ministère de la santé publique local, soutenu par des collègues nationaux, travaille en étroite collaboration avec l’école pour s’assurer que l’épidémie est étudiée et contrôlée.

Dans une lettre envoyée aux parents plus tôt cette semaine, le HSE a déclaré qu’il était «inhabituel de voir une épidémie de cette ampleur parmi une population scolaire».

La lettre indiquait que la direction de l’école avait mis en œuvre des mesures de contrôle appropriées contre Covid-19 et coopérait totalement à l’enquête de santé publique.

Compte tenu du nombre élevé de cas, le HSE a déclaré qu’il avait décidé de tester le reste de la population scolaire, à la fois les enfants et le personnel, et tous les enfants étaient désormais invités à restreindre leurs mouvements jusqu’au mardi 8 décembre.

Tous les enfants non identifiés comme cas ou contact étroit seront référés pour deux tests, à quelques jours d’intervalle.