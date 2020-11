Sortie du niveau 5: Qu’est-ce qui rouvrira, quand cela se produira-t-il et quand le saurons-nous?

Vendredi après-midi, le Cabinet signera un plan visant à alléger les restrictions de verrouillage de niveau 5 à l’échelle nationale et à rouvrir le pays en plusieurs phases avant Noël. Alors à quoi cela ressemblera-t-il?

Première phase

La première phase de la réouverture progressive entrera en vigueur le 1er ou le 2 décembre et permettra l’ouverture des commerces de détail, des coiffeurs et des salles de sport.

Dans cette phase, le gouvernement s’est concentré sur la réouverture des services où la probabilité d’infection par Covid-19 est plus faible.

Tous les points de vente non essentiels seront autorisés à rouvrir, permettant aux personnes qui n’ont pas passé le verrouillage à remplir des paniers d’achat virtuels en ligne de commencer leurs achats de Noël.

Les cinémas, musées et galeries devraient également rouvrir et les sports de plein air comme le tennis et le golf pourraient être autorisés à reprendre.

Taoiseach Micheál Martin s’adresse à la nation aux bâtiments du gouvernement le 19 octobre, annonçant un lockdwon national pendant six semaines. Photographie: Julien Behal / Piscine / AFP via Getty



Phase deux

Il est probable que les restaurants et les pubs qui servent de la nourriture rouvriront dans une deuxième phase, potentiellement une semaine plus tard le 7 décembre.

Les résidents des foyers de soins doivent avoir droit à une visite programmée par semaine dans le cadre de cette phase.

Le secteur de l’hôtellerie avait fortement fait pression pour être autorisé à reprendre ses activités pendant la période de Noël traditionnellement chargée.

Les soi-disant «pubs humides» pour rester fermés sauf pour les boissons à emporter. Photographie: Andy Rain / EPA



Il y aura probablement des règles plus strictes sur les délais et le nombre de personnes autorisées à s’asseoir ensemble à une table. La définition de «pubs qui servent de la nourriture» peut également être resserrée, afin de restreindre l’ouverture des pubs tout en ne servant que des options alimentaires très limitées, à la fromage des toasts grillés au bar.

Cela inclut-il les «pubs humides»?

En bref, non. Alors que les pubs qui peuvent fonctionner comme des restaurants auront le feu vert pour ouvrir, ce que l’on appelle les «pubs humides» ne le seront pas. Les pubs réservés aux boissons seront toujours fermés et limités au service à emporter uniquement.

Étant donné le risque plus élevé d’infection associé aux personnes qui se rassemblent dans des endroits où de l’alcool est servi, il est peu probable que les pubs contenant uniquement des boissons soient autorisés à rouvrir cette année.

Les «pubs humides» de Dublin ont été complètement fermés pendant le verrouillage actuel de six semaines lorsque les «pubs humides» en dehors de la capitale ont été autorisés à servir des plats à emporter. Cependant, avec l’annonce de vendredi, les «pubs humides» de Dublin devraient être autorisés à servir de l’alcool à emporter comme les établissements ailleurs dans la République.

Phase trois

Dans le cadre d’une troisième phase prévue de la réouverture échelonnée, les restrictions sur les visites à domicile et les déplacements entre les comtés doivent être assouplies pendant une période d’environ deux semaines à l’approche de Noël, afin de permettre à la famille et aux amis de célébrer les vacances ensemble.

On pense que cette troisième phase commencera le 18 décembre, la taille des visites à domicile autorisées étant probablement inférieure à six personnes de trois ménages.

Si le nombre de cas de coronavirus augmente en décembre, étant donné que les gens vont se rassembler et se socialiser, les limites des visites à domicile et des déplacements non essentiels entre les comtés seront réimposées début janvier.

Nphet a approuvé tout cela?

Eh bien, pas exactement. Dans une lettre adressée au gouvernement cette semaine, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a recommandé un assouplissement plus limité des restrictions.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a recommandé que le secteur de l’hôtellerie reste limité aux services à emporter pendant tout le mois de décembre.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, lors d’une conférence de presse à Dublin jeudi. Photographie: Colin Keegan / Collins



Le groupe de santé publique a déclaré qu’un choix devrait être fait entre l’assouplissement des restrictions sur les visites à domicile ou la réouverture du secteur de l’hôtellerie.

Cependant, les chiffres du gouvernement ont souligné ad nauseam ces derniers temps que c’est Nphet qui conseille, puis le gouvernement décide.

Les politiciens sont chargés de prendre en compte les conseils de santé publique de Nphet, ainsi que les implications économiques et sociétales plus larges. Le gouvernement a également fait l’objet de pressions féroces de la part de l’industrie hôtelière ces derniers jours.

À la suite d’une réunion du sous-comité du Cabinet Covid-19 jeudi soir, le gouvernement est prêt à rejeter les conseils de Nphet et à mettre en œuvre une grande partie de son plan initial en trois phases.

Quand saurons-nous tout cela avec certitude?

Le Cabinet doit démarrer vendredi à 14 heures, et les détails complets du plan de réouverture seront annoncés lors d’une conférence de presse par la suite, peut-être vers 18 heures.

Alors que les précédentes annonces importantes concernant Covid-19 sont souvent arrivées tard dans la journée après de longues réunions du Cabinet, il est peu probable que ce soit le cas cette fois.

Les politiciens sont bien conscients que le très populaire Late Late Toy Show est diffusé sur RTÉ One à 21h35, donc toute conférence de presse devra être faite et époussetée avant cela.