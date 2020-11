Una Mullally: Restriction-lifting ouvre un menu d’activités parmi lesquelles choisir

Avec une autre phase de restrictions ajustées en place dans toute la République d’Irlande, nous avons maintenant de nouveaux choix. Si seulement c’était cadré comme ça: un menu de choix parmi lequel vous choisissez une ou deux activités chaque semaine ou quinzaine. Pourtant, lorsque le gouvernement «lève» les restrictions et «ouvre» de nouveaux espaces et activités, il apparaît comme une autorisation de tout faire. En réalité, vous ne pouvez pas tout avoir, car tout comporte une sorte de risque, et plus vous faites de choses, plus vous prenez de risques.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) comprend le risque, ce qui explique probablement pourquoi elle a proposé l’approche de l’un ou l’autre en ce qui concerne les restaurants ou les visites à domicile, car il ne s’agit pas de «et», mais de «ou». Certains risques sont plus faibles que d’autres – les repas en plein air par rapport aux repas à l’intérieur, par exemple – mais toutes les interactions en dehors de nos ménages présentent des risques. Il ne s’agit pas de faire la fête, c’est juste la réalité d’un virus contagieux. Ce à quoi nous devrions réfléchir, c’est comment mesurer, équilibrer et atténuer les risques, et comment communiquer cela efficacement.