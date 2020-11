Coronavirus: Donnelly avertit l’État d’entrer dans un «  territoire inconnu  »

La réponse de l’État à Covid-19 entre dans un «territoire inconnu» à Noël, avec le risque que les cas augmentent rapidement, a déclaré le ministre de la Santé.

Stephen Donnelly a déclaré que l’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) et le gouvernement s’attendaient à ce que le niveau des cas augmente à partir de la deuxième semaine de décembre, et qu’une augmentation rapide pourrait conduire à l’introduction de nouvelles mesures en janvier.

«Cependant, nous sommes en territoire inconnu», a-t-il déclaré. «La combinaison de mesures introduites avec Noël est évidemment nouvelle. C’est une période unique de l’année où il y a beaucoup de socialisation, donc le niveau d’incertitude est assez élevé pour tout le monde.

M. Donnelly a déclaré que les niveaux de la maladie étaient plus élevés que lorsque les restrictions étaient assouplies pendant l’été, ce qui signifie qu’elle pourrait croître plus rapidement.

‘Croissance rapide’

«L’une des préoccupations que nous avons tous est que nous sortons des restrictions. Malgré des progrès incroyables, le taux est toujours nettement plus élevé que lorsque nous sommes sortis de la première vague », a-t-il déclaré à The europe-infos.fr. «Comme les cas sont déjà plus élevés, la modélisation suggère qu’une croissance rapide se produira beaucoup plus tôt cette fois.

«La vérité est que personne ne sait exactement ce qui pourrait être requis en janvier», a-t-il déclaré. «Est-il possible que des mesures supplémentaires doivent être introduites? Si les cas connaissent une croissance exponentielle rapide et incontrôlée au début de janvier, nous devrons évidemment revoir la situation. »

M. Donnelly a déclaré que le gouvernement avait largement adhéré aux conseils du Nphet au moment de décider de la réouverture. Il avait prolongé l’interdiction des restrictions domestiques afin de permettre la réouverture de l’hospitalité plus tôt en décembre, ce qui devrait ralentir la hausse des cas, «mais ensuite sur les deux semaines autour de Noël, c’est difficile à prévoir».

Alors que le gouvernement se prépare à rouvrir mardi des hôtels, des commerces de détail, des coiffeurs, des églises, des gymnases et des musées, M. Donnelly a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’introduire des mesures restrictives avant la fin du mois de décembre. Les données publiées au cours du week-end suggèrent que l’Irlande a surpassé une grande partie du reste de l’Europe pour gérer la deuxième vague du virus.

Intervention nécessaire

Selon l’avis le plus récent du Nphet au gouvernement, une intervention de trois semaines pourrait être nécessaire si les cas approchaient les 400 par jour.

Le ministère de la Santé a confirmé dimanche 299 autres cas et deux autres décès liés au Covid-19. Un total de 2 052 décès est actuellement lié à la maladie et un total de 72 241 infections diagnostiquées.

Ailleurs, des documents publiés en vertu des lois sur la liberté d’information montrent que les ministres ont été informés avant le deuxième verrouillage que de nouvelles restrictions seraient nécessaires même si les cas étaient à 100 par jour après la levée des mesures.

La modélisation par Nphet présentée lors d’une réunion le 17 octobre a fait valoir que «nous aurons besoin de nouvelles interventions mais elles peuvent être plus courtes», selon les documents. L’avis, donné lors d’une réunion de hauts ministres qui a immédiatement précédé l’introduction du niveau 5, était basé sur un verrouillage de six semaines instauré à partir du 9 octobre.

Il a présumé que, si les mesures étaient levées le 20 novembre, les cas seraient d’environ 100 par jour, puis passeraient probablement à environ 300 par jour début janvier, et ont fait valoir qu’une intervention de trois semaines pourrait alors être nécessaire.