Le Cabinet approuve l’achat de 875000 doses de vaccin Moderna

Le Cabinet a donné le feu vert au ministère de la Santé pour acheter quelque 875 000 doses du vaccin Moderna Covid-19.

M. Donnelly a reçu l’approbation de la réunion du Cabinet d’aujourd’hui pour conclure un accord d’achat anticipé lorsque le vaccin sera disponible dans les mois à venir.

Il s’agit du cinquième accord que le gouvernement a conclu avec des sociétés pharmaceutiques qui se battent pour produire un vaccin contre le virus Covid-19. Les autres sont avec AstraZeneca (vaccin Oxford), Janssen, BioNTech / Pfizer et CureVac.

«Les récentes annonces de plusieurs fabricants de vaccins offrent une lueur d’espoir à tous alors que nous nous tournons vers 2021. Nous attendons de nouvelles preuves de l’innocuité et de l’efficacité de ces vaccins», a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

La société américaine Moderna a demandé une autorisation d’urgence pour son vaccin contre le coronavirus à l’Agence européenne des médicaments mardi, après qu’une nouvelle analyse a montré que le vaccin était très efficace pour prévenir Covid-19, sans problème de sécurité grave.

L’analyse principale, qui comprenait 196 cas, a révélé que le vaccin était efficace à 94,1%, conformément aux résultats préliminaires publiés plus tôt ce mois-ci.

L’État a élargi le nombre de membres de son groupe de travail sur le vaccin Covid-19 alors qu’il intensifie ses plans pour façonner le déploiement du programme de vaccination de l’État.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré ce week-end qu’il espérait que des doses pourraient être livrées au début de la nouvelle année, et le groupe de travail a maintenant ajouté une gamme de capacités en santé publique, ainsi qu’une logistique spécialisée qui sera nécessaire pour gérer la livraison du médicament.

Bien qu’il y ait d’intenses spéculations sur la date à laquelle le vaccin sera disponible, aucune date ferme n’a encore été fixée, car elle est conditionnelle à l’approbation de l’Agence européenne des médicaments.

Le groupe de travail se concentre sur les questions d’approbation, ainsi que sur la livraison, le stockage, la formation du personnel pour administrer le médicament et l’ordre dans lequel les personnes doivent être vaccinées – ce que l’on appelle la «hiérarchisation».

Il est entendu que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) doit conseiller le groupe de travail sur l’établissement des priorités. M. Donnelly a déclaré qu’il est probable que les travailleurs de la santé et les cohortes vulnérables seront les premiers à recevoir le vaccin, mais le groupe de travail est également susceptible d’être informé par des approches dans d’autres pays, qui ont également inclus des critères d’âge.

La méthode de délivrance doit également être envisagée, à nouveau informée par d’autres pays – par exemple l’Allemagne, où une combinaison de centres de vaccination de masse et d’unités mobiles a été proposée. La stratégie sera également élaborée en fonction des propriétés des différents vaccins et de la manière dont ils doivent être stockés et administrés.

Outre les fonctionnaires, les agences d’État, les experts en logistique et le Nphet, il est entendu que le groupe de travail sera soutenu par des structures préexistantes telles que le Comité consultatif national de la vaccination (CANI). Le gouvernement a déclaré hier soir que le groupe de travail était sur la bonne voie pour mettre en œuvre la stratégie nationale conformément à son objectif déclaré du 11 décembre.

Moderna et Pfizer-BioNTech sont dans une course serrée pour lancer leurs vaccins Covid-19 en Europe après avoir tous deux demandé l’approbation d’urgence de l’UE mardi.

Les demandes auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sont survenues un jour après que Moderna a demandé une utilisation d’urgence pour son injection aux États-Unis et plus d’une semaine après que Pfizer et BioNTech ont fait de même.

Le fabricant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire de développement allemand BioNTech ont déclaré que leur vaccin pourrait être lancé dans l’Union européenne dès ce mois. «Nous pouvons commencer à livrer en quelques heures (après une approbation)», a déclaré Sierk Poetting, responsable des opérations et des finances chez BioNTech. «Nous nous approvisionnons. Et tout ce qui est là peut vraiment être distribué en quelques heures. Cependant, l’EMA a obscurci le calendrier lorsqu’elle a annoncé qu’elle terminerait son examen pour ce vaccin au plus tard le 29 décembre et pour le vaccin de Moderna le 12 janvier. Il a ajouté que son calendrier pourrait être sujet à changement au fur et à mesure de son évaluation.

La Commission européenne a déclaré qu’elle donnerait probablement son autorisation finale pour le déploiement d’un vaccin quelques jours après une recommandation de l’EMA. – Rapports supplémentaires Reuters