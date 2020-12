Les États-Unis et la Turquie se ciblent lors d’une réunion de l’OTAN

Le secrétaire d’État américain sortant, Mike Pompeo, a critiqué la Turquie lors d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN mardi, accusant Ankara d’avoir attisé les tensions avec ses collègues alliés en Méditerranée et d’avoir fait un cadeau au Kremlin en achetant un système anti-aérien de fabrication russe.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a riposté, accusant Pompeo d’avoir téléphoné aux alliés européens et de les exhorter à se liguer contre la Turquie, de se ranger aveuglément avec la Grèce dans les conflits régionaux et de refuser de vendre des armes anti-aériennes Patriot fabriquées aux États-Unis à Ankara.

Çavuşoğlu a également accusé les États-Unis de soutenir les «organisations terroristes» kurdes en Syrie, tandis que la Turquie a combattu l’État islamique, et a insisté sur le fait que les États-Unis et la France avaient aggravé un conflit au Haut-Karabakh en soutenant l’Arménie dans une guerre que l’Azerbaïdjan a remportée avec le soutien militaire turc. .

Le vif affrontement par vidéoconférence, confirmé par plusieurs délégations alliées, est survenu alors que Pompeo assistait à ce qui était probablement son dernier ministre des Affaires étrangères de l’OTAN au nom du président Donald Trump – une réunion qui visait principalement à se concentrer sur un nouveau rapport sur la manière dont l’OTAN devrait s’adapter. pour la prochaine décennie. Certains diplomates ont émis l’hypothèse que Pompeo utilisait sa dernière réunion pour attiser des tensions qui pourraient rendre la vie difficile à la nouvelle administration du président élu Joe Biden.

Le nouveau rapport, rédigé par un groupe d’experts extérieurs, a été commandé après que le président français Emmanuel Macron se soit plaint l’année dernière de conflits entre alliés, y compris la Turquie, affirmant que l’alliance subissait une «mort cérébrale». Le rapport exhorte les alliés à «s’engager à respecter un code de bonne conduite» et à «envisager de créer un centre d’excellence pour la résilience démocratique dédié à fournir un soutien à chaque allié».

Plusieurs alliés ont soutenu Pompeo en dénonçant la Turquie, notamment le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui a dénoncé le comportement d’Ankara et a déclaré que la cohésion au sein de l’alliance serait impossible à réaliser si la Turquie imitait l’interventionnisme agressif de la Russie.

À la fin de la réunion, il était clair que la Turquie était pratiquement isolée parmi les 30 membres de l’alliance. Un appel renouvelé de Çavuşoğlu pour que l’OTAN joue un rôle dans la guerre civile en Libye a été rejeté par les autres alliés, qui ont accusé la Turquie d’exacerber le conflit en envoyant des armes et des mercenaires pour soutenir le gouvernement d’accord national basé à Tripoli.

Après que Çavuşoğlu ait accusé Pompeo et les États-Unis d’avoir adopté une position maximaliste en faveur de la Grèce concernant les conflits en Méditerranée orientale, le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a riposté, affirmant que si la position grecque était maximaliste, «le droit international l’est aussi».

La Turquie est en contradiction féroce avec d’autres alliés depuis des années, mais elle s’est également révélée être le membre de l’OTAN le plus assertif militairement, et particulièrement apte à atteindre ses objectifs avec une puissance dure.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan est intervenu non seulement en Libye, mais aussi en Syrie, où lui et le président russe Vladimir Poutine ont largement façonné le résultat qui a maintenu Bashar al-Assad au pouvoir. Plus dramatiquement, la Turquie a aidé l’Azerbaïdjan à remporter la victoire dans son conflit de trois décennies avec l’Arménie sur le Haut-Karabakh, Bakou reprenant des pans de territoire.

Selon des diplomates de l’OTAN, Çavuşoğlu avait un message mitigé sur l’Allemagne, félicitant Berlin d’avoir agi en tant que «courtier honnête» en essayant de négocier les conflits en Méditerranée, mais accusant également les Allemands de «piraterie» suite à un incident au cours duquel les forces navales allemandes ont intercepté. et est monté à bord d’un navire turc soupçonné de trafic d’armes. Les Allemands agissaient dans le cadre d’une mission de contrôle des armements dirigée par l’UE.

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a esquivé une question sur le vif échange entre Pompeo et Çavuşoğlu, et a plutôt noté qu’un «mécanisme de déconfliction» de l’OTAN avait contribué à atténuer le conflit entre Athènes et Ankara.

« Nous avons vu que le mécanisme de déconfliction a contribué à réduire le risque d’incidents et d’accidents », entre les armées grecque et turque, a déclaré Stoltenberg. Mais il a ajouté, « cela ne résout pas le problème principal sous-jacent. »

Cela, a-t-il dit, dépendrait d’un effort de médiation dirigé par l’Allemagne et de «la volonté politique de la Grèce et de la Turquie».

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.