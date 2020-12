Un diplomate estonien a participé à une «fête de verrouillage» – décrite par les médias belges comme une orgie – qui a été interrompue par la police vendredi soir, a déclaré le ministère estonien des Affaires étrangères.

La fête – au cours de laquelle la police a retrouvé 25 hommes nus, selon les médias belges – a attiré une large attention parce que trois des participants ont invoqué l’immunité diplomatique, dont l’un était un député européen qui a tenté de fuir le long d’une gouttière mais a été arrêté par la police. Les procureurs ont déclaré que le législateur avait des stupéfiants dans son sac à dos.

Mardi, József Szájer, un eurodéputé de haut rang du parti au pouvoir en Hongrie, Fidesz, a confirmé qu’il avait participé à ce parti. Szájer avait soudainement annoncé dimanche qu’il démissionnerait de son poste de député européen, sans évoquer le parti.

Après la nouvelle de son implication, Szájer a été accusé d’hypocrisie alors que le Fidesz a sévi contre les droits des LGBTQI en Hongrie ces dernières années.

Un porte-parole estonien a déclaré mercredi: «Le ministère des Affaires étrangères est conscient qu’un diplomate estonien a participé à cette fête. Le diplomate s’excuse pour ses violations des restrictions COVID.

La Belgique a annoncé un deuxième verrouillage le mois dernier, avec un couvre-feu en place et une interdiction de rassembler plus de deux personnes à l’intérieur et quatre personnes à l’extérieur. Le parquet a déclaré que la police avait été «alertée par des voisins qui se plaignaient du bruit et des violations potentielles des mesures liées à la pandémie de COVID-19».

L’organisateur de la soirée, identifié par le site belge Het Laatste Nieuws comme étant le doctorant David Manzheley, a déclaré au journal: «Soudain, mon salon était plein de flics. Carte d’identité! Maintenant! Mais nous ne portions même pas de sous-vêtements, comment pourrions-nous alors évoquer rapidement notre carte d’identité?

Il a ajouté: «Lors de mes fêtes, j’invite toujours quelques amis, qui à leur tour amènent des amis, puis nous nous amusons ensemble. Nous parlons un peu, nous buvons – comme dans un café. La seule différence est qu’entre-temps, nous avons également des relations sexuelles entre nous. Je ne vois pas ce qui ne va pas avec ça. Nous sommes tous des hommes adultes les uns avec les autres, tout se passe par consentement mutuel.