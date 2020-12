La diplomate européenne Helga Schmid nommée secrétaire générale de l’OSCE

La diplomate européenne de haut niveau Helga Schmid a été nommée vendredi secrétaire générale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Schmid, une Allemande qui est secrétaire générale du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – le bras diplomatique de l’UE – a été félicitée pour ses compétences diplomatiques, notamment en scellant l’accord nucléaire iranien en 2015.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a remercié Schmid dans une déclaration pour ses «réalisations remarquables» et a ajouté qu’il avait nommé le diplomate italien Stefano Sannino comme son successeur au SEAE. Sannino travaillait depuis février comme secrétaire général adjoint du SEAE pour les questions économiques et mondiales et était auparavant l’ambassadeur d’Italie en Espagne et le représentant permanent de l’Italie auprès de l’Union européenne.

Dans le nouveau rôle de direction de Schmid à l’OSCE – qui compte plus de 3000 personnes et un vaste mandat qui comprend la maîtrise des armements, la lutte contre le terrorisme, les droits de l’homme et les activités environnementales – elle devra non seulement faire face à des problèmes de sécurité en plein essor, mais aussi querelles. Le poste de secrétaire général de l’OSCE était vacant depuis plusieurs mois, les 57 pays membres de l’organisation n’ayant pu s’entendre sur un candidat conjoint.

Parmi les questions de sécurité qui seront dans le plateau de Schmid, il y aura le suivi par l’organisation de la trêve fragile dans l’est de l’Ukraine, l’accord de paix au Haut-Karabakh et les missions de paix et de consolidation de la démocratie dans les Balkans.

«Je ne peux pas penser à une meilleure contribution à la capacité d’action de l’OSCE que Helga Schmid, qui s’est vu confier aujourd’hui par les 57 États participants la fonction de secrétaire général», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas lors d’une conférence de presse après une conférence ministérielle. réunion des pays de l’OSCE.

« Helga Schmid est une diplomate de haut calibre dont il n’y en a pas beaucoup en Europe, et elle s’attend à une tâche tout aussi difficile mais importante », a déclaré Maas, ajoutant: « Dans un orchestre de 57 pays, il est très important de trouver les bonnes nuances. , et Helga Schmid apporte l’expérience nécessaire au travail. »

Schmid – qui a déclaré plus tôt cette année que son slogan était «les femmes sont les meilleurs négociateurs» – a déclaré qu’elle se sentait «honorée» par cette nomination.

L’OSCE a également nommé l’ancien ministre kazakh des Affaires étrangères Kairat Abdrakhmanov comme haut-commissaire de l’organisation pour les minorités nationales, la secrétaire d’État portugaise aux Affaires étrangères Maria Teresa Ribeiro comme représentante pour la liberté des médias et le politicien italien Matteo Mecacci comme directeur du bureau des institutions démocratiques et droits humains.