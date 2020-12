Brexit: les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni reprendront les pourparlers au «  dernier coup de dés  »

Les négociateurs britanniques et européens se rencontreront dimanche à Bruxelles pour tenter de surmonter les divergences importantes sur un accord commercial post-Brexit.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont pris la parole samedi et ont demandé à leurs négociateurs du Brexit de reprendre les pourparlers, mais ont averti qu’aucun accord ne serait possible si les problèmes clés n’étaient pas résolus.

Après un appel téléphonique d’une heure, ils ont déclaré qu’ils avaient convenu qu’un effort supplémentaire devrait être entrepris par leurs équipes de négociation pour évaluer s’ils pouvaient résoudre leurs différends restants sur un accord commercial post-Brexit.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré que «des différences importantes subsistent sur trois questions essentielles: des règles du jeu équitables, la gouvernance et la pêche. Les deux parties ont souligné qu’aucun accord n’est possible si ces problèmes ne sont pas résolus.

«Tout en reconnaissant la gravité de ces différences, nous avons convenu qu’un effort supplémentaire devrait être entrepris par nos équipes de négociation pour évaluer si elles peuvent être résolues.

«Nous donnons donc instruction à nos négociateurs en chef de se réunir demain à Bruxelles.

«Nous parlerons à nouveau lundi soir.»

Le Taoiseach Micheál Martin a salué la décision de reprendre les négociations dimanche, déclarant sur Twitter: «Un accord est dans l’intérêt de tous. Tous les efforts doivent être faits pour parvenir à un accord. »

Des sources britanniques ont averti que le processus pourrait encore se conclure sans accord. « C’est le dernier coup de dés », a déclaré une source proche des négociations à l’Association de la presse. «Il y a un accord équitable à faire qui fonctionne pour les deux parties, mais cela ne se produira que si l’UE est disposée à respecter les principes fondamentaux de souveraineté et de contrôle.»

J’ai eu un appel téléphonique avec @BorisJohnson sur les négociations UE-Royaume-Uni. Des différences subsistent. Aucun accord possible si ceux-ci ne sont pas résolus. Les négociateurs en chef se réuniront de nouveau demain. Nous parlerons à nouveau lundi. https://t.co/fsVtfW0HHh – Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

5 décembre 2020

Les discussions entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont été bloquées vendredi soir après une semaine de négociations à Londres, avec une pression croissante sur Bruxelles pour qu’elle déploie des plans d’urgence sans accord.

« Nous restons calmes, comme toujours, et s’il y a encore un moyen, nous verrons », a déclaré le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier aux diffuseurs à Londres alors qu’il entrait dans la gare pour retourner à Bruxelles après la pause des pourparlers.

Aucun sommet d’urgence des dirigeants de l’Union européenne sur le Brexit n’est prévu à ce stade, a déclaré samedi un responsable de l’UE, ajoutant qu’un rassemblement était déjà prévu du 10 au 11 décembre.

Les deux négociateurs en chef, M. Barnier et David Frost, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont déclaré qu’il était clair qu’aucun accord ne pouvait être trouvé à l’heure actuelle, les deux parties étant divisées sur trois questions qui ont longtemps empêché une percée.

«Après une semaine d’intenses négociations à Londres, les deux principaux négociateurs ont convenu aujourd’hui que les conditions d’un accord ne sont pas réunies, en raison de divergences importantes sur l’égalité des chances, la gouvernance et la pêche», indique le communiqué conjoint.

«Sur cette base, ils ont convenu de faire une pause afin d’informer leurs dirigeants de l’état d’avancement des négociations.»

À quelques semaines seulement de la fin de la période de transition britannique, l’incapacité de réaliser une percée laisse entrevoir la perspective d’un changement brusque des conditions commerciales par défaut, y compris des tarifs sur les ventes à la Grande-Bretagne, un résultat qui devrait provoquer des perturbations généralisées et dévaster certains exportateurs irlandais.

Manque de confiance

À Dublin, des sources gouvernementales ont déclaré que si un accord restait possible, les deux parties restaient sensiblement séparées sur les questions en suspens. Cependant, il est entendu que des concessions significatives des deux côtés qui pourraient conduire à un accord étaient toujours susceptibles d’être à l’appel du Premier ministre et du président de la commission, en consultation avec les États membres.

Une source a suggéré que de grands écarts subsistaient entre les deux parties, mais qu’ils pouvaient être comblés. L’analyse irlandaise est que l’issue des pourparlers dépend de manière significative de la possibilité pour M. Johnson de vendre un accord de compromis aux députés conservateurs comme «reprendre le contrôle», le slogan de la campagne du Brexit.

Des sources ont souligné les difficultés techniques à se mettre d’accord sur un document de 800 pages et comportant de multiples compromis.

Mais une autre source gouvernementale à Dublin était plus pessimiste, affirmant que le plus gros problème était un manque de confiance entre les deux parties.

La rupture fait suite à une semaine tendue au cours de laquelle les États membres de l’UE, dont la France et les Pays-Bas, ont averti M. Barnier de ne pas aller au-delà de son mandat dans ce qu’il a offert à la Grande-Bretagne de conclure un accord, tandis que le Français a averti qu’il pourrait avoir besoin de plus de flexibilité pour un accord. accord à atteindre.

Clauses de rupture de traité

M. Barnier a averti M. Frost cette semaine qu’une percée devait être atteinte d’ici vendredi, sinon il ne pouvait pas être garanti qu’un accord serait en place d’ici le 1er janvier, car il doit être ratifié par les parlements des deux côtés dans un processus qui exige plus de temps que disponible.

Plus tôt vendredi, la partie européenne a averti qu’un accord serait subordonné à la pleine mise en œuvre par la Grande-Bretagne de l’accord de retrait, y compris des dispositions pour l’Irlande du Nord destinées à éviter une frontière dure.

Cela vient après qu’un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que M. Johnson avait toujours l’intention de réintroduire les clauses de rupture du traité du projet de loi sur le marché intérieur du Royaume-Uni qui ont été supprimées par la Chambre des lords.

Les clauses permettraient aux ministres britanniques de violer l’accord de retrait du Brexit en décidant unilatéralement comment mettre en œuvre des parties du protocole d’Irlande du Nord.

Le porte-parole a également confirmé que le gouvernement britannique présenterait la semaine prochaine un projet de loi sur la fiscalité qui devrait inclure des clauses permettant aux ministres britanniques de déterminer quelles marchandises transportées de la Grande-Bretagne vers le Nord devraient être considérées comme risquant d’entrer dans le marché unique de l’UE et soumises à tarifs. – Reporting supplémentaire Reuters / Bloomberg