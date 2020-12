POLITICO 28 | LA CLASSE DE 2021: Rencontrez les acteurs, les rêveurs et les perturbateurs qui façonneront l’Europe dans l’année à venir

Viatris est un nouveau type d’entreprise de soins de santé qui permet aux gens du monde entier de vivre en meilleure santé à chaque étape de la vie. Nous fournissons un accès aux médicaments, faisons progresser les opérations durables, développons des solutions innovantes et tirons parti de notre expertise collective pour connecter plus de personnes à plus de produits et de services grâce à notre Global Healthcare GatewayTM unique en son genre. Formé en novembre 2020 grâce à la combinaison des activités Upjohn de Mylan et Pfizer, Viatris rassemble une expertise scientifique, de fabrication et de distribution avec des capacités réglementaires, médicales et commerciales éprouvées pour fournir des médicaments de haute qualité aux patients dans plus de 165 pays et territoires. Le portefeuille de Viatris comprend plus de 1400 molécules approuvées dans un large éventail de domaines thérapeutiques, couvrant à la fois les maladies non transmissibles et infectieuses, y compris des marques mondialement reconnues, des médicaments génériques et de marque complexes, un portefeuille croissant de biosimilaires et une variété de médicaments en vente libre. contre les produits de consommation. Viatris sert des patients sur les 27 marchés de l’UE, y compris des installations de fabrication et des centres de R&D basés en Europe.

