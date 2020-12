McDonald du Sinn Féin dit que l’Irlande sera unie d’ici 10 ans

serax Bol L 30 cm - Noir

Ce bol Serax est en métal et mis en place à partir d'un modèle en fil de fer. Le modèle frappe par sa hauteur et sa construction ouverte. Cela donne l'impression que le contenu du bol flotte. Même sans contenu, le bol est un bel objet de décoration et un véritable accroche-regard dans votre intérieur.