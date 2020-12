Pas de dîner, juste (une autre) date limite pour le Brexit

Appuyez sur play pour écouter cet article

Dans le Brexit, il y a d’innombrables délais mais peu d’accords.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont fixé une autre date cible pour les progrès dans les négociations sur le Brexit, en offrant une sombre évaluation des progrès à la suite d’un dîner-réunion marathon.

Les deux hommes ont convenu lors du dîner de travail à Bruxelles que les négociations se poursuivraient et qu’une « décision ferme » sur l’avenir des pourparlers devrait être prise d’ici dimanche, selon un haut responsable de Downing Street.

Les deux parties étaient si éloignées que des déclarations séparées ont été publiées à la suite de la discussion, et les propos du Royaume-Uni ne venaient même pas du Premier ministre lui-même. C’est loin de la déclaration conjointe optimiste qui a été publiée lors du face-à-face de mercredi, le premier depuis janvier.

Cependant, le fait que les deux parties discutent encore et aient au moins convenu d’un délai commun montre que les espoirs d’un accord ne sont pas encore morts. Les deux parties étant réticentes à quitter la table et à être blâmées pour l’échec des négociations, il est également possible qu’il y ait une fin accidentelle sans accord à la période de transition plus tard ce mois-ci.

Il reste un peu plus de trois semaines avant la fin de la période de transition du Brexit, moment auquel la Grande-Bretagne et l’UE échangeront selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce s’il n’y a pas d’accord. Cela signifie des droits de douane sur les marchandises franchissant la frontière et d’autres barrières commerciales, y compris une perte d’accès aux eaux britanniques pour les bateaux de pêche de l’UE.

L’idée était que le dîner-causerie pourrait donner un élan politique aux négociations, qui restent bloquées sur trois questions fondamentales, mais les pourparlers n’ont guère fait plus qu’aider le processus à ralentir un peu plus longtemps.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que les deux hommes avaient eu une «discussion franche» mais que des «différences majeures» subsistaient. « Ils ont convenu que les négociateurs en chef continueraient les pourparlers au cours des prochains jours et qu’une décision ferme devrait être prise sur l’avenir des pourparlers d’ici dimanche », a ajouté le porte-parole. « Le Premier ministre est déterminé à ne laisser aucune voie vers une foire. accord non testé, mais tout accord doit respecter l’indépendance et la souveraineté du Royaume-Uni «

Dans une déclaration séparée, von der Leyen a également souligné la date limite de dimanche: « Nous avons eu une discussion animée et intéressante sur l’état d’avancement de la liste des questions en suspens », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur Twitter. «Nous avons acquis une compréhension claire des positions de chacun.»

Mais elle a ajouté: «Ils restent très éloignés. Nous avons convenu que les équipes devraient se réunir immédiatement pour tenter de résoudre ces problèmes essentiels. Nous arriverons à une décision d’ici la fin du week-end.

Attention au poisson

Johnson et von der Leyen ont tenu une première réunion mercredi soir avec leurs négociateurs en chef respectifs, David Frost et Michel Barnier, avant de s’asseoir pour un repas de trois plats avec d’autres assistants, qui a duré plus de trois heures.

Le groupe a dîné sur une entrée de soupe de potiron aux pétoncles; un plat de turbot cuit à la vapeur, purée de pommes de terre au wasabi et légumes; et un désert de pavlova avec sorbet aux fruits exotiques et noix de coco. Il était normal que le poisson figure au menu, étant donné les dispositions en matière de pêche, soit l’un des trois points de friction remarquables dans les négociations commerciales, et en particulier les pétoncles, qui ont fait l’objet d’affrontements entre pêcheurs britanniques et français en 2018.

Les autres questions les plus litigieuses sont les règles dites de règles du jeu équitables, que l’UE souhaite pour empêcher le Royaume-Uni d’utiliser des subventions publiques ou des normes peu élevées pour saper le bloc, et le mécanisme de gouvernance pour résoudre les futurs problèmes entre les deux parties.

Johnson a fait le voyage à Bruxelles après que Frost et Barnier se soient trouvés dans une impasse, incapables de progresser sur les questions restantes. L’équipe britannique devait rentrer chez elle mercredi soir.

Les deux parties ont minimisé les chances qu’un accord soit conclu lors du sommet de mercredi et ont plutôt déclaré qu’elles espéraient que la réunion débloquerait l’impasse politique afin que les négociateurs en chef puissent continuer à progresser sur les détails dans les prochains jours. Il semble même que cela ait pu être un résultat optimiste.

Avant le dîner, un diplomate de haut niveau de l’UE27 avait exprimé l’espoir que von der Leyen persuaderait Johnson de céder du terrain. « J’espère que ce qu’elle pourra réaliser, c’est qu’en utilisant peut-être tout le charme dont elle dispose, elle pourra courtiser le Premier ministre britannique en changeant une partie de sa position et j’allumerai une bougie pour cela », a déclaré le diplomate.

Mais les responsables envisageant une percée ont été déçus, sinon entièrement surpris, par le résultat.

Malgré quelques espoirs à Londres qu’un sommet des dirigeants de l’UE qui débutera jeudi pourrait être l’occasion d’engager des chefs d’État afin de faire avancer un accord, le président du Conseil européen et hôte du sommet, Charles Michel, a confirmé mercredi qu’aucune décision sur le Brexit ne serait prise. lors de la réunion.

« En ce qui concerne les relations avec le Royaume-Uni, les négociations sont en cours sur la base de notre mandat commun. Il n’est pas dans l’intention de planifier une discussion sur la question », a-t-il écrit dans sa lettre d’invitation. « Le président de la Commission nous fera un compte rendu de l’état d’avancement. »

Préparez-vous pour pas d’accord

Le Premier ministre britannique a insisté sur le fait que le Royaume-Uni était prêt à partir sans accord s’il ne parvient pas à obtenir les conditions qu’il recherche. Il veut être détaché des règles de concurrence de Bruxelles et conserver le contrôle total des eaux de pêche britanniques, entre autres.

Johnson a déclaré mercredi à la Chambre des communes que Bruxelles «insistait» sur le fait qu’elle devrait avoir le droit automatique de punir la Grande-Bretagne si elle ne se conformait pas aux nouvelles lois de l’UE à l’avenir et que la Grande-Bretagne ne pouvait pas «avoir un contrôle souverain sur ses eaux de pêche». Il a ajouté: « Je ne pense pas que ce soient des conditions qu’un Premier ministre de ce pays devrait accepter. »

Il y avait une lueur d’espoir plus tôt dans la journée lorsque le ministre du Cabinet Michael Gove a signalé que le Royaume-Uni pourrait être prêt à s’engager à ne pas édulcorer ses normes communes avec l’UE afin de sortir de l’impasse. Le gouvernement britannique n’a pas pu accepter la demande de l’UE visant à ce que le Royaume-Uni adopte de nouvelles lois adoptées par le bloc, mais il serait prêt à s’engager sur le soi-disant principe de non-régression – en d’autres termes, à maintenir les normes déjà en place lorsque l’accord commercial entre en vigueur, a déclaré Gove à l’émission Today de BBC Radio 4.

Pendant ce temps, plusieurs pays membres de l’UE sont de plus en plus frustrés par le manque de progrès et craignent que von der Leyen et Barnier ne donnent trop de choses à la recherche d’un accord.

La Commission européenne est sur le point de présenter de manière imminente une législation d’urgence pour éviter un scénario de falaise au cas où aucun accord commercial UE-Royaume-Uni ne serait conclu d’ici la fin de la période de transition du Brexit, ont déclaré mercredi des diplomates européens.

Les mesures seront prises «sous peu… même avant le Conseil européen», a déclaré un diplomate européen. L’autre diplomate a déclaré qu’il «ne serait pas surpris» si la Commission «a compris le signal» et «que nous aurons les premiers textes dans les prochaines 24 heures». Un troisième diplomate européen a déclaré que la Commission devait le publier jeudi matin avant le sommet des dirigeants européens.