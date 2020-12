Covid-19: Secours en Ecosse alors que les vaccinations commencent

Il y avait, a écrit le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon la semaine dernière, «aucune phrase qui m’a rendu plus heureuse de prononcer en neuf longs mois que celle-ci.

C’était la nouvelle que les premiers vaccins en Écosse devaient être administrés mardi; le relief a été palpable. «Il semble que nous ayons vécu longtemps comme ça», remarque Melisha Squire, l’une des nombreuses personnes à qui l’europe-infos.fr s’adresse dans un café en plein air du centre d’Édimbourg.

«Je travaille dans le commerce de détail», explique Julie Slavin, «et nous constatons que beaucoup de clients commencent à en avoir assez. Ils disent: « C’est ridicule, plus de restrictions », et c’est de la part de personnes auxquelles on ne s’attendrait pas à dire ça.

Pourtant, tous estiment que le premier ministre a bien performé: «Nicola Sturgeon regarde la vraie vie, et elle comprend ce que les gens vivent parce qu’elle la vit elle-même», dit Frances Porter. «Elle a sa propre mère et son père, et elle sait à quel point c’est difficile.

Cela se reflète dans les cotes d’approbation; selon un sondage Ipsos Mori pour BBC Scotland le mois dernier, 74 pour cent du public écossais estiment qu’elle a bien géré la pandémie. La réalité, dit Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, est que lorsque l’on compare la performance relative de chacun des quatre pays, «les différences ne sont vraiment pas si flagrantes à travers le Royaume-Uni.

«En ce qui concerne notre surmortalité, ce n’est vraiment pas si différent, par exemple, entre l’Écosse et l’Angleterre, et notre proportion de décès dans les maisons de retraite est à peu près la même», explique-t-elle.

Cependant, d’autres aspects de la réaction de l’Écosse différaient. Comme pour les autres pays décentralisés, la santé publique fait toujours partie du NHS – contrairement à l’Angleterre – de sorte que la recherche des contacts a été effectuée par le NHS, l’Écosse ayant des performances «légèrement meilleures». Il a également été «plus prudent» en sortant du confinement pendant l’été, ce qui signifiait des niveaux d’infection «nettement inférieurs» que dans certaines régions d’Angleterre au début de l’automne.

La plus grande distinction a été la communication. Selon University College, l’étude sociale Covid-19 de Londres, les Ecossais ont montré la meilleure compréhension de la réglementation. Les données les plus récentes, datées du 21 octobre, montrent que les deux tiers comprenaient les règles entourant Covid-19, contre un peu plus de la moitié en Angleterre, et la confiance dans le gouvernement a également été constamment plus élevée en Écosse.

«Il s’agit d’avoir les briefings quotidiens tout au long de la pandémie de la part du Premier ministre: c’est une communicatrice très claire, son parti est très populaire, elle a confiance et ses conseillers – à une triste exception au début où les règles ont été enfreintes – sont généralement bien considérés et c’est différent du peu de l’épave de train que certains des communications au niveau de Westminster ont été », dit Bauld.

Compte tenu de cela, pourquoi l’Écosse n’a-t-elle pas fait mieux? «En ce qui concerne la façon dont cette pandémie s’est déroulée à travers le Royaume-Uni, nous sommes intrinsèquement liés … nous avons perdu de la même manière.»

Les mêmes erreurs ont été commises – autour des maisons de retraite, ainsi que des EPI, et rien n’indique que la réglementation était plus respectée. Bauld souligne également l’incapacité à fermer les frontières du pays et à restreindre les déplacements précoces, le manque de capacité de test au début de la pandémie et les effets de l’inégalité et de la privation. «Ce sont les communautés qui ont été les plus durement touchées à travers le Royaume-Uni, que vous choisissiez Manchester ou Bradford, Glasgow ou Dundee.»

Les entreprises – en particulier l’industrie hôtelière – ont également été touchées de manière similaire. Giuliano Binanti, le propriétaire de Giuliano’s, un restaurant italien du centre d’Édimbourg, affirme que son commerce est en baisse de plus de 90%. «Ce sera un miracle si nous pouvons rester en vie.»

Il remet en question les restrictions imposées aux restaurants et le niveau de soutien du gouvernement. «Je recommence à faire des pizzas, à faire des livraisons, juste pour survivre … Nous essayons juste de rester à flot jusqu’au vaccin [takes effect]. »

De l’autre côté de la rue, à la librairie familiale indépendante Topping and Company, Cornelia Topping explique comment ils se sont diversifiés en ligne pendant le verrouillage, et lorsque de nouvelles restrictions ont été introduites à l’automne, «nous avons installé une table à la porte d’entrée et avons fait de la vente de livres sans contact. . »

Bien qu’ils aient pu utiliser le programme de congé de maintien de l’emploi du gouvernement britannique, ils ont également dû contracter un prêt bancaire. «Nous avions des factures à payer et des commandes de stock», dit-elle.

Elle est «très optimiste» – une positivité aidée par les acheteurs de Noël dès le début de cette année. «Il est difficile d’oublier le coronavirus parce qu’il est un peu partout, mais les nouvelles concernant le vaccin ont vraiment stimulé tout le monde», dit-elle.

Il reste à voir comment cela se déroulera dans les mois à venir. La grande question qui se posera aux électeurs lors des élections écossaises de mai sera celle d’un deuxième référendum sur l’indépendance; depuis juin, les sondages d’opinion font état d’une majorité cohérente en faveur de l’indépendance.

Cela est dû en partie à la perception que «le gouvernement britannique a fait un mauvais travail et le gouvernement écossais fait du bon travail», explique Sir John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde; cela s’ajoute à l’argument nationaliste, mis en évidence par Covid-19, selon lequel l’Écosse se gouvernerait plus efficacement en tant que pays indépendant.

Le secrétaire du gouvernement écossais au Brexit, Michael Russell, rejette la suggestion selon laquelle cela a contribué à plaider en faveur de l’indépendance. «Je suis très réticent à m’impliquer dans une sorte de guerre de classement au sujet de la gestion de Covid, mais tout ce que je dirais, c’est que lorsque le défi est venu, le gouvernement écossais … a été à la hauteur du défi.

«Cette dernière augmentation [in support for independence] s’est déroulée dans le vide », déclare le professeur Curtice,« à un moment où l’Écosse n’a pas débattu des mérites ou non de l’indépendance. » Cela dit, souligne-t-il, l’hypothèse doit être que l’expérience de la pandémie aura un effet sur les urnes. «Je ne pense pas que nous allons oublier cela pendant un moment.»