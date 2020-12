Griezmann lance le parrainage de Huawei pour les problèmes de surveillance des Ouïghours

La star du football français Antoine Griezmann a annoncé qu’il mettait fin à son partenariat avec la société chinoise de télécommunications Huawei après que des informations aient souligné que la société avait travaillé avec les autorités pour surveiller la minorité ouïghoure à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale.

« Suite à de fortes soupçons selon lesquels Huawei a contribué au développement d’une ‘alerte ouïghoure’ utilisant un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce que je mets fin à mon partenariat avec cette société », a déclaré le footballeur du FC Barcelone dans un communiqué sur sa page Instagram.

«Je profite également de cette occasion pour appeler Huawei à cesser de simplement nier ces accusations, mais à prendre des mesures concrètes dès que possible pour condamner cette répression de masse et utiliser son influence pour contribuer au respect des droits humains et des droits des femmes au sein de la société», at-il ajoutée.

Mardi, une enquête du Washington Post et IPVM, une autorité de surveillance vidéo, a trouvé un document confidentiel caché sur le site Web européen de Huawei avec des résultats de test pour les «fonctions de base», dont l’une était appelée «alerte ouïghoure».

Huawei a nié les allégations du rapport, affirmant qu’il «s’agit simplement d’un test et qu’il n’a pas vu d’application dans le monde réel», et que «Huawei opère conformément aux lois et réglementations de tous les pays et régions où nous opérons.» L’utilisation de ce logiciel est légale en Chine, selon IPVM.

La position de Griezmann suit les traces du footballeur allemand Mesut Özil, qui a également condamné le traitement réservé par la Chine aux minorités ouïghoures dans une déclaration Instagram en décembre 2019, qui l’a supprimé des jeux informatiques chinois.

Griezmann lui-même a fait l’objet de controverses en 2017 après avoir publié une photo de lui en blackface. Après avoir initialement dit aux critiques de « se calmer », Griezmann a supprimé le message et s’est excusé.