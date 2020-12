Des milliers de lits d’hôpitaux sont nécessaires en cas de poussée de Covid en janvier – rapport

Des milliers de lits d’hôpital supplémentaires seront nécessaires d’ici la fin janvier en cas d’augmentation significative de la transmission du Covid-19, a averti un nouveau rapport au gouvernement.

«Le système et ceux qui y travaillent sont à la limite de leur résilience», selon l’analyse de l’état du système de santé rédigée par le HSE et le ministère de la Santé.

Si le nombre de reproducteurs du virus augmente à 1,8, il y aura un besoin de 610 lits de soins intensifs et de 3 900 lits de soins intensifs généraux d’ici la fin du mois de janvier, selon le rapport.

Le nombre de reproducteurs, une mesure de la quantité de transmission de la maladie dans la communauté, est actuellement proche de 1, selon les responsables de la santé publique.

Ils ont décrit la situation actuelle comme stable, 10 jours après l’assouplissement des restrictions de niveau 5, mais ont averti que les choses restaient fragiles jusqu’à ce qu’un vaccin arrive.

Bien que la mobilité ait augmenté, cela n’était pas encore associé à une augmentation des contacts étroits, montrant que les gens se comportaient avec prudence, ont déclaré jeudi soir des responsables de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet, a déclaré qu’il y avait une «énorme différence» entre un nombre de reproduction de 1,1 et un de 1,4, mais cela pourrait résulter du fait que les personnes n’ont qu’un seul contact supplémentaire par jour.

« Très prudent »

Il reste un «risque élevé» d’une nouvelle poussée à moins que le nombre de reproduction ne soit maintenu proche de 1, a-t-il averti, exhortant les gens à rester «extrêmement prudents» et à limiter leurs contacts.

La situation épidémiologique reste préoccupante … Nous devons donc poursuivre nos efforts pour contrer la propagation du virus en vue de prévenir de nouvelles vagues d’infections

Mais il n’y avait «rien d’inévitable» dans une forte augmentation des cas en janvier si cet avis était suivi.

La grippe ne circule pas actuellement dans la communauté, allégeant ainsi la pression sur les hôpitaux, a déclaré le HSE.

15 autres décès liés au coronavirus ont été signalés jeudi, dont 10 datent de ce mois-ci. 310 autres cas ont également été signalés.

Les dirigeants de l’UE ont averti jeudi que les mesures visant à freiner la propagation du Covid-19 devaient être maintenues pour éviter que de nouvelles vagues d’infection ne se propagent avant que les vaccins puissent être déployés.

«L’arrivée des vaccins ne signifie pas que la pandémie est terminée», lit-on dans une déclaration conjointe des 27 dirigeants nationaux réunis à Bruxelles pour coordonner le déploiement des vaccins.

«La situation épidémiologique reste préoccupante … Nous devons donc poursuivre nos efforts pour contrer la propagation du virus en vue de prévenir de nouvelles vagues d’infections.»

Les taux restent élevés à travers le continent, avec presque toute l’Europe marquée comme «rouge» sur la carte des feux de circulation du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, à de rares exceptions près en Finlande, en Norvège, en Islande et en Irlande.

Les dirigeants de l’UE ont convenu de coordonner les préparatifs pour «une levée progressive des restrictions et un retour à la normale des déplacements … lorsque la situation sanitaire le permet».

Gardaí a déclaré avoir commencé à infliger des amendes aux personnes refusant de porter des masques faciaux, près de sept semaines après la création des nouvelles infractions.

Depuis lundi, lorsque le refus de porter des masques faciaux a été ajouté au système d’avis de frais fixes (FCN), trois personnes se sont vu infliger des amendes dans toute la République.

Cependant, les membres de la force ne sont toujours pas en mesure d’imposer des amendes aux personnes qui organisent des fêtes à domicile.

Ça change

Les modifications informatiques nécessaires pour ajouter des parties internes au système FCN ne sont pas terminées. En outre, en raison de la complexité et du sans précédent des dispositions, le siège de la Garda a dit à la Gardaí de porter toute affaire de partie à la maison devant le DPP pour obtenir des conseils plutôt que de la traiter elle-même avec des amendes, comme le gouvernement l’avait prévu.

Soixante cas de Covid-19 ont été détectés dans les écoles la semaine dernière après des tests de masse, contre 38 la semaine précédente, selon les dernières données HSE.

Les chiffres mis à jour sur le centre de données du gouvernement montrent le taux d’incidence sur 14 jours à Carndonagh, Co Donegal à 518,7 pour 100 000 habitants. Le chiffre dans la ville d’Inishowen a plus que doublé par rapport à la semaine dernière (271,2) et représente près de 6,5 fois le taux national de 80,2 pour 100 000 habitants.

Le deuxième plus mauvais coup pour la transmission, selon les chiffres, est Letterkenny, Co Donegal, avec un taux de 322,2 – contre 288,7 la semaine dernière après avoir chuté – suivi de Claremorris, Co Mayo, qui se situe à 257,9.

Callan / Thomastown à Co Kilkenny a un taux de 232,7.