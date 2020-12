Recherche de coronavirus: comment Covid-19 se propage-t-il dans votre région?

Trois des cinq pires régions du pays pour le taux d’incidence du coronavirus sur 14 jours se trouvent dans le Co Donegal, le taux de Carndonagh étant plus de six fois supérieur à la moyenne nationale, selon les dernières données officielles.

Le taux de 14 jours pour 100000 habitants est une mesure utile de la façon dont le virus se propage, et le gouvernement le suit dans les 166 zones électorales locales du pays. Le taux de 14 jours dans toute la République est de 80,2 pour 100 000 habitants.

Les chiffres mis à jour sur le Centre de données du gouvernement montrent le taux d’incidence de Covid 19 à Carndonagh à 518,7 pour 100 000 habitants. Le chiffre de la ville d’Inishowen a plus que doublé par rapport à la semaine dernière (271,2) et représente près de 6,5 fois le taux national.

Le deuxième pire coup pour la transmission, selon les chiffres, est Letterkenny, également dans Co Donegal, avec un taux de 322,2 – contre 288,7 la semaine dernière après avoir chuté – suivi de Claremorris dans Co Mayo, qui s’élève à 257,9.

Callan / Thomastown à Co Kilkenny a un taux de 232,7 tandis que Buncrana, toujours à Co Donegal, a un taux de 228.

Adare / Rathkeale à Co Limerick (216,5), Longford Town (211,9), Muinebeag à Co Carlow (211,1), Ardee à Co Louth (205,4) et Lifford / Stranorlar à Co Donegal (200,9) constituent le reste des dix circonscriptions électorales locales avec les taux les plus élevés.

À l’autre extrémité, Moate, Co Westmeath, Belmullet, Co Mayo, Killarney, Co Kerry et la ville de Wexford ont tous des taux décrits comme «moins de cinq cas» où le virus ne se propage pas du tout.

Ici, nous avons pris les données du gouvernement et les avons présentées dans un tableau vous permettant de rechercher par région ou par comté à des fins de comparaison. Si vous lisez ceci sur l’application The europe-infos.fr, allez ici.