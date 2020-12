Covid-19: une école préoccupée par l’épidémie ordonnée de rouvrir

Une école de Co Mayo qui a annoncé sa fermeture en raison de problèmes liés à Covid-19 doit rouvrir lundi à la suite d’un ordre du ministère de l’Éducation.

L’école nationale des garçons de Claremorris a informé les parents jeudi soir qu’elle devait fermer tôt pour les vacances de Noël en raison d’une dizaine de cas de coronavirus parmi ses 125 élèves.

Cependant, des responsables du département ont contacté l’école vendredi après-midi pour lui dire qu’elle ne pouvait pas fermer parce que les autorités de santé publique n’avaient pas autorisé un tel déménagement.

Dans un message publié sur le site Web de l’école, le directeur Mark Loftus a déclaré que les responsables «insistaient sur le fait que le conseil de direction ne sont pas des professionnels de la santé, nous ne pouvons pas prendre cette décision de fermer».

«Par conséquent, nous ne pouvons pas fermer l’école et à partir de lundi nous devons rouvrir», a-t-il ajouté. «L’apprentissage à distance pour ceux qui s’isolent devrait se poursuivre et la fréquentation scolaire normale pour tous les autres devrait reprendre le lundi 14 décembre. Désolé d’être le porteur de cette nouvelle. «

Auparavant, le département avait déclaré dans un communiqué que s’il ne faisait aucun commentaire sur les cas individuels, les écoles étaient tenues de suivre les conseils de santé publique sur l’opportunité de fermer ou non les cas de Covid-19.

‘Travailler sans relâche’

«Bien que nous comprenions que les écoles et les directeurs ont travaillé sans relâche pendant ces temps sans précédent, il n’y a aucune raison de santé publique pour modifier les pauses scolaires standardisées convenues», a déclaré le porte-parole.

«Les écoles fermeront pour les vacances de Noël comme prévu le mardi 22 décembre – pas le vendredi 18 décembre. Ces périodes de vacances ont été fixées pour permettre aux parents et aux communautés scolaires de planifier à l’avance le travail de base, les nécessités de garde des enfants et tout autre projet familial à cette période de l’année.

C’est la deuxième fois qu’une école reçoit l’ordre de rouvrir. Le mois dernier, Tarbert Comprehensive School, une école de 520 élèves dans le nord du Kerry, a déclaré aux élèves et aux parents qu’elle fermait immédiatement en raison de la nécessité de protéger la santé de la communauté scolaire.

Cependant, il a été ordonné de rouvrir après que le ministère a déclaré que les conseils de santé publique ne soutenaient pas la fermeture.

Dans le cas de l’école Co Mayo, le directeur avait précédemment exprimé sa frustration face aux politiques sur l’infection croisée et l’insistance du département à ce que l’école reste ouverte «à tout prix».

M. Loftus a déclaré qu’il avait trouvé impossible de recruter du personnel de remplacement pour couvrir les absences car tout enseignant suppléant disponible était trop impatient d’entrer dans une école avec une épidémie de Covid-19 en cours. Il a dit que l’école avait le sentiment qu’elle n’avait eu d’autre choix que de fermer pour essayer d’empêcher une nouvelle propagation, en particulier à l’approche de Noël.

L’école de Co Laois ferme

Le Irish Primary Principals ‘Network a exprimé son soutien aux actions de l’école Co Mayo et a déclaré que les conseils d’administration devraient être autorisés à fermer une école s’ils estiment que c’est dans l’intérêt supérieur des élèves.

Páiric Clerkin, directeur général du réseau, a déclaré que si les écoles devraient chercher à rester ouvertes, il y a des cas où les conseils d’administration peuvent avoir à prendre des décisions difficiles.

«Je respecte la décision de tout conseil d’administration sur ces questions. Ce sont eux qui essaient de s’assurer que les écoles sont sûres et restent ouvertes et ils ne prendront que des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de la communauté scolaire », a-t-il déclaré.

L’Association of Secondary Teachers Ireland, quant à elle, a appelé à une plus grande clarté pour savoir si les cas de Covid-19 dans les écoles entraînent une transmission communautaire.

L’ASTI note que des initiatives internationales sont prises pour étudier l’étendue de la transmission école-communauté, y compris des tests de masse sur les élèves du deuxième niveau dans le sud-est de l’Angleterre.

«Il est clair qu’il y a un manque de connaissances sur l’étendue de cette transmission. L’ASTI estime qu’un travail similaire doit être effectué en ce qui concerne les écoles irlandaises du deuxième niveau », a-t-il déclaré.

«De plus, il est nécessaire d’améliorer les communications avec les communautés scolaires où des flambées se produisent.»

Test de masse

Les derniers chiffres montrent 60 cas détectés dans les écoles la semaine dernière à la suite de tests de masse sur 2 368 élèves et membres du personnel des écoles primaires, post-primaires et spéciales.

Les derniers chiffres indiquent une augmentation de 63% du nombre de cas positifs dans les écoles testées au cours de la semaine écoulée, le taux de positivité passant de 1,7% à 2,5%.

Malgré cette augmentation, la transmission du virus reste faible dans les écoles. Les experts de la santé ont précédemment décrit le taux de positivité de 2,3% à la mi-octobre comme «rassurant» et ont déclaré que les chiffres indiquaient que les efforts visant à empêcher la propagation du virus avaient été «très réussis».

La grande majorité des cas détectés au cours de la semaine dernière l’ont été dans les écoles primaires (55 cas) tandis que seulement cinq cas ont été trouvés dans les écoles secondaires. Aucun cas n’a été trouvé dans les écoles spéciales.

Près de 90% des cas ont été enregistrés parmi les étudiants ou les moins de 18 ans et seulement 11% des cas ont été enregistrés parmi le personnel ou les plus de 18 ans. Les tests ont été effectués dans 61 écoles primaires, 42 écoles secondaires et quatre écoles spéciales.