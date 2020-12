Covid-19: le public est invité à reconnaître les risques comme trois décès et 313 cas signalés

Le médecin-chef a exhorté les gens à assumer la responsabilité de leur propre sécurité avec une intensification des activités avant Noël, alors que 313 autres cas de Covid-19 et trois décès ont été signalés.

Vendredi, le Dr Tony Holohan a souligné l’importance pour les individus de reconnaître les risques auxquels ils se trouvent exposés, alors que les détaillants et le secteur de l’hôtellerie se préparent à ce qui devrait être un week-end chargé.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de la Santé a déclaré qu’il y avait eu un total de 75 507 cas confirmés de la maladie et 2 120 décès liés depuis que la pandémie a atteint l’Irlande.

Sur les 313 derniers cas, il y en a eu 70 à Dublin, 31 à Mayo, 21 à Kilkenny, 19 à Donegal, 18 au Laois et les 154 autres cas répartis dans 19 autres comtés. L’âge médian des cas était de 35 ans et 67% avaient moins de 45 ans.

Vendredi après-midi, 197 patients Covid-19 étaient à l’hôpital, dont 35 en soins intensifs. Il y a eu 12 hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

L’incidence nationale de la maladie au cours des 14 derniers jours est de 81,2 cas pour 100 000 habitants. Le Donegal a l’incidence la plus élevée avec 229,9 pour 100 000 habitants, suivi de Kilkenny et Louth. Leitrim a la plus faible incidence à 15,6 pour 100 000.

«Activité supplémentaire»

S’exprimant sur Virgin Media TV, le Dr Holohan a reconnu qu’il y aurait «beaucoup d’activité supplémentaire» dans les magasins et dans les villes et les centres-villes dans les jours à venir.

«La grande majorité des détaillants prennent des mesures pour protéger au maximum les gens en maintenant un environnement qui permet la distanciation sociale pour protéger le personnel qui travaille dans ces environnements et pour protéger les clients qui les utilisent», a-t-il déclaré.

Cependant, le Dr Holohan a déclaré qu’il était «vraiment important» que les individus soient conscients de leur environnement.

«Si vous voyez un magasin bondé ou une rue bondée, vous devez prendre des mesures, des mesures simples, rester à l’écart, utiliser un masque facial… même dans les rues bondées à l’extérieur, nous pensons qu’il est important que les gens portent des masques.»

Gardaí a émis des conseils similaires aux fans de GAA, en particulier à ceux de Limerick et Waterford, qui ont été exhortés à se conformer aux conseils de santé publique sur Covid-19 tout en suivant la finale du championnat de hurling senior de toute l’Irlande ce week-end.

An Garda Síochána a déclaré qu’elle travaillait avec la GAA aux niveaux national et local pour s’assurer que toutes les mesures possibles sont en place pour minimiser la propagation de la maladie parmi les supporters avant, pendant et après le match.

«Économie de nuit»

Des membres de la force se sont également entretenus avec des locaux autorisés, en particulier à Limerick et Waterford, avant la réunion des comtés à huis clos à Croke Park dimanche après-midi en raison des restrictions liées à la pandémie.

« An Garda Síochána poursuivra son opération à haute visibilité ce week-end avec des patrouilles axées sur les villes et les zones urbaines clés et, en particulier, sur l’économie nocturne », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les pubs servant de la nourriture ont été autorisés à rouvrir depuis la semaine dernière à la suite de l’assouplissement des bordures de coronavirus, mais beaucoup ne sont autorisés à laisser les clients sur place que pendant une heure et 45 minutes. Les pubs ne servant pas de nourriture ont dû rester fermés pendant la période de Noël.

John Twomey, commissaire adjoint de la Garda pour la police et la sécurité, a déclaré qu’en tant qu’ancien lanceur inter-comté, il savait bien à quel point le match signifierait pour les fans des équipes.

« Nous voulons que ce soit une excellente occasion pour tout le monde, mais nous devons tous nous rappeler que Covid-19 ne prend pas de jour de congé, même pour une finale All-Ireland », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Covid-19 est toujours parmi nous. Il se propage encore dans nos communautés. Les gens sont gravement malades et meurent de Covid-19. »

Laisser

Il a dit que «si vous êtes quelque part pour regarder le match et qu’il y a trop de monde, partez» et que les gens devraient viser à regarder le match en toute sécurité.

Le commissaire adjoint a déclaré que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) avait indiqué que «les cris et les chants peuvent facilement propager Covid-19».

«Les gens doivent garder ces choses à l’esprit lorsqu’ils prennent des décisions sur les moyens de soutenir leur équipe.»

«La grande majorité des établissements agréés fonctionnaient conformément aux réglementations en matière de santé publique. Il est essentiel que cela soit maintenu. Ceux qui ne sont pas conformes doivent être conscients que nous prendrons des mesures – y compris l’application de la loi – pour les mettre en conformité. »

La force a déclaré que des mesures de police similaires seraient en place le week-end prochain lorsque Dublin et Mayo s’affronteront lors de la finale de football de toute l’Irlande.