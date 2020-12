Miriam Lord: Eamon Ryan se prélasse sous le soleil de l’amour de Seanad

«Je rougissais légèrement derrière mon masque à certains des compliments», a déclaré Eamon Ryan mercredi après que son discours à la Chambre haute sur le changement climatique ait reçu un accueil globalement chaleureux.

Les sénateurs tombaient les uns sur les autres pour louer la qualité de sa contribution – sa passion, son «incroyable enthousiasme», ses connaissances et sa compréhension, son sérieux, sa sincérité …

«J’apprécie vraiment que ce ministre entre dans cette maison», a déclaré John McGahon de Fine Gael. «Il est très au top de son dossier.»

«Veuillez continuer à être ambitieux», a supplié Malcolm Byrne de Fianna Fáil.

C’est exactement ce genre de bagage à main gentil et poli qui donne au Seanad une mauvaise réputation.

«Ressentez-vous l’amour, Monsieur le Ministre?» s’enquit Fiona O’Loughlin (FF), d’un ton qui ne correspond pas tout à fait au processus de béatification en cours.

Ryan a parlé sans scénario pendant 20 minutes.

Alice-Mary Higgins se demanda si des copies du discours étaient disponibles, attirant une réponse immédiate et forte de l’orateur.

«Ha ha!»

«Le ministre, je pense, était ad-libbing», a interprété le Cathaoirleach, Mark Daly.

«Appuyez sur rembobinage», gloussa Eamon.

Róisín Garvey, la sénatrice verte de Clare, a été très amusée à l’idée que le chef de son parti arrive avec un discours bien préparé, sans parler des copies supplémentaires à remettre. «Il sera en ligne dans une heure», dit-elle à Alice-Mary.

Un autre sénateur de Clare, Martin Conway de Fine Gael, a remercié le ministre d’avoir ouvert le magasin de charité éphémère du Conseil national pour les aveugles sur Grafton Street.

Oui, j’ai offert à ma femme une très bonne … une très jolie veste pour 20 € à l’occasion, dont elle est ravie

«Je lui ai demandé de le faire et Eamon, étant le gentleman qu’il est, est tout à fait d’accord», a déclaré Martin, qui est malvoyant. Il a souligné que les magasins de charité «dans leur essence» sont respectueux de l’environnement. «Vous ne pouvez pas faire mieux en termes de recyclage que les boutiques caritatives.»

Soudain, Eamon fut contraint d’intervenir. Il a senti dans l’intérêt de «l’ouverture et de la transparence» qu’il devait «avouer ses actions dans le pop-up shop.

«Oui, j’ai offert à ma femme une très bonne … une très jolie veste pour 20 € à l’occasion, ce dont elle est ravie. C’est au bas de Grafton Street. C’est ouvert pour le mois. Entrez-y!

«Je l’ai vu», s’écria Mary Fitzpatrick de Fianna Fáil, sans préciser si elle parlait de la veste ou de la boutique.

«Il est toujours difficile pour un homme d’acheter pour sa femme ou pour n’importe quelle femme», a fait remarquer Fiona O’Loughlin.

«Ce n’était pas compliqué à cette occasion», s’est vanté le ministre de l’Environnement, ravi de lui-même et de sa capacité à repérer un bijou de mode sur les rails bondés.

Le sénateur Conway a été certainement impressionné, rappelant aux sénateurs – s’ils ne l’avaient pas entendu le dire la première fois – que le chef des Verts est un pur gentleman.

«Eamon, étant le gentleman absolu qu’il est, a en fait acheté quelque chose dans le magasin, ce que je n’allais pas mentionner parce que beaucoup de ministres se présentaient et faisaient un événement et partaient, mais Eamon a en fait acheté dans le magasin. Je pense que cela a été très bien noté et c’est un témoignage de l’homme dont nous parlons.

Ce qui est rarement merveilleux.

La sénatrice travailliste Ivana Bacik a épousé son partenaire de longue date, Alan Saul. Photographie: Nick Bradshaw



Le grand jour de Bacik respecte les directives

Félicitations à la sénatrice travailliste Ivana Bacik, qui a épousé son partenaire de longue date Alan Saul il y a un peu plus d’une semaine lors d’une cérémonie au bureau d’enregistrement de Dublin sur Grand Canal Street.

Le chef ouvrier du Seanad a gardé ses plans secrets auprès de ses collègues de la Chambre haute à l’approche de son grand jour. Le vendredi 4 décembre, elle a tweeté sur la «nouvelle décevante» selon laquelle deux vénérables salles nocturnes de Dublin, The Globe et Rí-Rá, sont proches. «J’ai de graves préoccupations concernant la fermeture des zones culturelles et récréatives de la ville de Dublin pour faciliter l’expansion / la construction d’hôtels», a-t-elle écrit.

En tant que femme avocate de l’année IWLA sortante, elle a également eu le temps de tweeter les détails de la cérémonie de cette année le 16 décembre. Ce sera une fête virtuelle, les invités de l’aigle légal étant encouragés à porter Zoomtastic glam à la maison pour le gala annuel.

Les femmes juridiques de cette année sont si bonnes qu’elles ont dû décrocher deux prix. Ivana présentera des gongs aux co-lauréats Michele O’Boyle, présidente sortante de la Law Society of Ireland, et Maura McNally SC, qui a été élue présidente du Bar Council of Ireland en juillet. Cette année, c’est la première fois que les deux côtés de la profession ont des femmes à la barre.

Les chiffres, selon nous, correspondaient bien aux exigences de niveau 5 fixées pour les réceptions de mariage

McNally, qui est fièrement originaire de Dromod à Leitrim, est la deuxième femme présidente du barreau irlandais et suit les traces de feu Mme la juge Mella Carroll. Il n’a fallu que 41 ans à la prochaine femme pour remporter le poste.

Mais revenons à Ivana et Alan, qui ont deux filles et sont amoureux depuis 30 ans. Ils ont été «donnés» lors de la cérémonie par leurs mères respectives, puis le petit groupe familial s’est rendu au restaurant Lock’s à Portobello, où vit le couple nouvellement marié, pour un repas de fête. Les chiffres, selon nous, respectaient bien les exigences de niveau 5 fixées pour les réceptions de mariage.

«C’était une belle journée», a déclaré la mariée, la seule chose radieuse à propos de Leinster House cette semaine.

Sinead Dooley, directrice générale adjointe d’Irish Rural Link, la sénatrice Fiona O’Loughlin, la nouvelle présidente du Caucus parlementaire des femmes irlandaises d’Oireachtas, la ministre de la Culture Catherine Martin et la députée de l’Alliance Kellie Armstrong



La nouvelle présidente du caucus des femmes se met au travail

La sénatrice Fianna Fáil, Fiona O’Loughlin, a succédé à la présidence du Caucus parlementaire des femmes irlandaises d’Oireachtas par la vice-leader des Verts et ministre des Arts Catherine Martin. Le groupe parlementaire a récemment tenu sa première réunion depuis la formation du nouveau Dáil et Seanad, et des plans sont en cours pour une assemblée générale de la nouvelle année.

L’adhésion est ouverte à toutes les femmes membres d’Oireachtas sur une base de retrait, les anciens membres étant également encouragés à participer. Le caucus a été fondé en 2017 en tant que forum multipartite pour discuter et faire campagne sur des questions touchant principalement les femmes.

Cette fois, les réunions se dérouleront sur des bases plus formelles, avec un engagement dans le cadre de la réforme Oireachtas dans le Programme pour le gouvernement à «soutenir le travail du Caucus parlementaire des femmes irlandaises d’Oireachtas».

Le Taoiseach a déjà accepté de se réunir pour discuter des problèmes identifiés par le groupe.

Une barre latérale intéressante est la relation parfois glaciale entre O’Loughlin, qui a perdu son siège à Kildare South cette année, et son ancien rival de circonscription Fianna Fáil, maintenant Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl.

Ils devront maintenant se regarder de l’autre côté de la table pour s’entendre sur les arrangements du Dáil impliquant le caucus autour de questions telles que le temps de parole et la présentation de motions.

Ils s’entendront à merveille.

Rester informé des réunions FG Zoom

Richard Bruton s’installe bien dans son nouveau rôle de président du parti parlementaire du Fine Gael.

Il a repris la pratique (lancée par son prédécesseur Martin Heydon) de publier un bulletin aux correspondants politiques après la réunion hebdomadaire du parti.

Ce sont les faits saillants aseptisés de ce que les troupes et leur chef discutent lors de leurs gémissements Zoom.

Naturellement, cela n’a guère de rapport avec la version authentique distribuée en temps réel aux hacks voraces à la suite de fuites effrénées de l’intérieur de la pièce. Mais c’est utile pour combler les lacunes entre les morceaux de viande blablés avant que le courrier électronique sérieux de Richard n’arrive.

Heydon, qui est ministre d’État à la recherche et au développement, à la sécurité agricole et au développement des nouveaux marchés, a récemment figuré dans la procédure lorsque Bruton a félicité le DT de Kildare South et son épouse Bríanne pour la naissance de leur quatrième enfant, Juliet.

Juliet a trois semaines aujourd’hui et ses trois grands frères Martin D (6), Pádraic (4) et John (2) sont ravis de leur nouvelle sœur. Bríanne est également heureuse de voir un équilibre entre les sexes revenir dans la maison.

Rien de négatif sur l’imprimatur Ferriter

Rien ne réjouit le cœur des auteurs de livres sur la politique ou l’histoire comme une critique négative de Diarmaid Ferriter – c’est un grand coup de pouce pour les ventes.

Dans le passé, les critiques cinglantes de Ferriter ont placé les mémoires de Des O’Malley en tête de la liste des best-sellers et ont aidé l’auteur vétéran Tim Pat Coogan à déplacer une pile d’exemplaires de 1916: The Mornings After. Les derniers bénéficiaires de l’effet Ferriter sont Stephen Collins et Ciara Meehan, dont l’histoire du Fine Gael, Sauver l’État, est presque épuisée à la suite d’une critique plutôt extatique de l’historien dans ce journal. Le duo a dû être ravi, même si les historiens sont encore plus maigres que les politiciens et les journalistes.

Martin Browne de Tipperary, le dernier Shinner à avoir été victime de la politique de son parti Tweet d’abord et s’excuser plus tard, n’achètera pas le livre

Rappelez-vous, une série de critiques positives d’experts politiques dans d’autres publications ont probablement aussi quelque chose à voir avec cela. Les éditeurs du livre, Gill, ont commandé une réimpression, il devrait donc être de retour dans les magasins dans les jours précédant Noël.

Les étudiants en histoire du Sinn Féin devraient donc avoir suffisamment de temps pour en emporter un exemplaire pour leur lecture festive.

Martin Browne de Tipperary, le dernier Shinner à s’être trompé de la politique Tweet First et Apologize Later de son parti, n’achètera pas le livre. Il a reçu un dépliant publicitaire envoyé aux membres d’Oireachtas le 3 novembre et a dûment tweeté une photo de celui-ci avec le message: «J’ai ceci dans le post ce matin, j’ai mieux à faire avec 25 €. Peut-être qu’ils auraient dû attendre encore un peu, les choses pourraient être différentes ce soir. #LeoTheLeak. «

Il s’agissait d’une référence à la déclaration attendue du Tánaiste du Dáil plus tard dans la journée pour répondre aux questions pressantes soulevées par le magazine Village au sujet de la transmission d’un document gouvernemental confidentiel sur un accord négocié avec l’Organisation médicale irlandaise (IMO) à un ami qui était président d’un groupe GP rival.

Varadkar a fait sa déclaration le premier jour de séance du Dáil après la publication du week-end de l’histoire.

Le député du Sinn Féin pour Laois-Offaly Brian Stanley doit faire une déclaration au Dáil dans les prochains jours, après avoir pris une semaine au milieu des appels pour qu’il s’adresse à la Chambre pour expliquer deux tweets très offensants qu’il a envoyés tout en étant plus discret. TD.

L’offense de Martin Browne tombe dans la fin la plus stupide de la stupidité des médias sociaux (une affliction entre partis) quand il est apparu qu’il a retweeté la théorie du complot du 11 septembre hokum.

Cependant, il y a également des appels pour qu’il vienne au Dáil pour expliquer sa réaction sur Tipp FM à la controverse sur Stanley lorsqu’il a déclaré que le Sinn Féin devrait cesser de s’excuser d’avoir lié les activités de l’IRA provisoire à la guerre d’indépendance.

Martin s’est depuis excusé d’avoir dit à ses camarades Shinners d’arrêter de s’excuser.