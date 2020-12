L’Irlande du Nord voit 13 décès de coronavirus signalés en un week-end

Le ministère de la Santé du Nord a rapporté qu’il y avait eu 13 autres décès de Covid-19 samedi et dimanche, portant le bilan depuis le début de la pandémie en Irlande du Nord à 1124.

Il y a eu neuf décès enregistrés samedi et quatre dimanche. Il y a eu 60 décès signalés au cours des sept derniers jours, soit juste deux de moins que les 62 de la semaine précédente.

Il y a eu 476 nouveaux cas de coronavirus signalés samedi et 483 dimanche, portant le total de cas à 58216.

Le taux d’occupation des lits d’hôpitaux est de 98% en Irlande du Nord. Il y a 407 patients recevant un traitement Covid-19 dans les hôpitaux d’Irlande du Nord, 29 en soins intensifs et 24 sous ventilateurs.

Trois autres décès et 248 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés samedi dans la République par le ministère de la Santé.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «L’Irlande a actuellement l’incidence la plus faible d’Europe et s’est protégée contre la mortalité importante et les maladies graves que de nombreux pays européens, ainsi que les États-Unis, ont subies.

«Notre jeune génération a ouvert la voie, avec une incidence dans la tranche d’âge des 19-24 ans réduite de 432 pour 100 000 habitants à 41 pour 100 000 habitants. C’est une énorme réussite.

«Nous devons tous reconnaître à quel point notre jeune génération a réduit ses contacts et aidé à protéger l’ensemble de la population. Nous devons tous maintenant suivre cet exemple dans les semaines à venir.

«Nous pouvons le faire en planifiant dès maintenant Noël pour réduire nos contacts sociaux et limiter nos activités à celles qui sont essentielles et les plus importantes pour nous.»