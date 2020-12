Covid-19: Nouvelle souche de coronavirus identifiée en Angleterre

Une nouvelle souche de coronavirus a été identifiée dans le sud de l’Angleterre, alors que des restrictions plus strictes de Covid-19 ont été annoncées pour Londres.

La capitale et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire seront confrontées à des restrictions de niveau 3 à partir de mercredi après «des augmentations très fortes et exponentielles» dans des cas là-bas.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi aux députés que le nombre de cas impliquant la nouvelle variante «augmentait rapidement».

L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes, a-t-il déclaré.

«Nous avons actuellement identifié plus de 1000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes.»

Le secrétaire à la Santé a déclaré que rien ne suggérait que la variante était plus susceptible de provoquer une maladie grave et il a suggéré que le vaccin Covid-19 devrait toujours être efficace.

«Mais cela montre que nous devons être vigilants et suivre les règles et que tout le monde doit prendre la responsabilité personnelle de ne pas propager ce virus», a-t-il déclaré.

M. Hancock a déclaré que le nouveau brin de coronavirus était en cours d’analyse par les scientifiques du gouvernement «en ce moment».

À propos de l’impact de la vaccination, il a déclaré que «le conseil médical que nous avons est qu’il est hautement improbable que cette nouvelle variante affecte le vaccin et l’impact du vaccin.

«Mais nous saurons que dans les jours et les semaines à venir, alors que le nouveau brin sera cultivé à Porton Down [the UK’s vaccination testing centre] et puis, bien sûr, les tests effectués dessus ».

M. Hancock a déclaré qu’il était nécessaire de déplacer Londres du niveau 2 au niveau 3 pour éviter que le NHS ne soit submergé.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons assisté à des augmentations très fortes et exponentielles du virus à Londres, dans le Kent, dans certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire », a-t-il déclaré.

«Nous ne savons pas dans quelle mesure cela est dû à la nouvelle variante, mais quelle que soit sa cause, nous devons prendre des mesures rapides et décisives qui sont malheureusement absolument essentielles pour contrôler cette maladie mortelle pendant le déploiement du vaccin.

«Dans certaines parties de ces régions, le temps de doublement [of cases] est environ tous les sept jours. »

Les hôpitaux de la capitale, de l’Essex et du Kent étaient déjà «sous pression», a-t-il prévenu.

«Nous savons que ce doublement des cas se reflétera dans les admissions à l’hôpital et il suffit de quelques doublements pour que le NHS soit débordé.»

Niveau 3

En vertu des restrictions de niveau 3, les établissements d’accueil devront fermer, à l’exception des services de livraison et de plats à emporter. Les hôtels et autres hébergeurs doivent également fermer, sauf à des fins professionnelles spécifiques où les personnes ne peuvent pas rentrer chez elles. Les spectateurs ne seront pas autorisés à regarder les sports de niveau 3.

En vertu de ces restrictions également, les gens ne doivent pas se rencontrer socialement à l’intérieur ou dans la plupart des endroits extérieurs avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas ou qui ne sont pas dans leur bulle de soutien; cela inclut dans n’importe quel jardin privé ou dans la plupart des sites extérieurs. Dans d’autres espaces extérieurs tels que les parcs ou les plages, les gens ne doivent pas socialiser en groupes de plus de six. Tous ceux qui peuvent travailler à domicile devraient le faire. – PA / Gardien