Le Cabinet approuvera la livraison de 100 millions d’euros de vaccins

Le Cabinet approuvera aujourd’hui un plan visant à fournir plus de 100 millions d’euros de vaccins à travers le pays – y compris dans les centres de vaccination de masse – alors que l’État entreprend de mettre en œuvre le programme de vaccination le plus important depuis sa fondation.

Dans le cadre de ce plan, l’État déploiera 14 millions de doses d’au moins cinq vaccins différents.

Il y aura cinq types d’endroits où les doses seront administrées à travers le pays, y compris les centres de vaccination de masse potentiellement à Citywest dans l’ouest de Dublin et le National Show Centre à Cloghran, près de l’aéroport de Dublin.

Les détails sont contenus dans un nouveau rapport préparé par un groupe de travail de haut niveau présidé par le professeur Brian MacCraith, qui détaille les types d’emplacements qui seront utilisés à différentes étapes du déploiement prévu.

Les premiers sites seront les hôpitaux, suivis des établissements de soins de longue durée, qui seront desservis par des équipes de distribution mobiles d’un hôpital voisin.

Il y aura alors des centres de vaccination de masse centralisés, et une fois que des sections plus larges de la société seront vaccinées, les généralistes et les pharmacies joueront un rôle plus important.

Le programme s’appuiera sur le pool existant de vaccinateurs travaillant au sein du système de santé, et des sources ont déclaré qu’un certain nombre d’options étaient en cours d’élaboration pour augmenter la main-d’œuvre pour le déploiement.

Inscriptions

Le HSE travaille également sur un nouveau système informatique qui couvrira les inscriptions, les réservations, les secondes réservations et le suivi.

Des sources ont déclaré qu’une «solution logicielle prête à l’emploi» était en cours de recherche et espère qu’elle sera prête d’ici la fin de l’année.

L’Irlande a actuellement signé au moins cinq accords d’achat à l’avance pour différents vaccins, et s’ils sont tous approuvés par l’Agence européenne des médicaments, au moins 14 millions de doses de vaccin seront disponibles.

Des sources ont déclaré que le coût des médicaments serait d’environ 112 millions d’euros.

Cependant, alors même que le gouvernement se prépare à lancer son plan, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que la «période optimale» pour le déploiement des vaccins ne serait pas avant le printemps.

Il a également déclaré qu’il pourrait y avoir de nouvelles restrictions en janvier.

Lors de la réunion du Cabinet d’aujourd’hui, les ministres examineront également les exigences complexes de stockage et de distribution des différents vaccins Covid-19.

La clé du plan gouvernemental sera une stratégie de communication conçue pour instaurer la confiance dans le programme de vaccination et pour rassurer la société sur l’innocuité et l’efficacité. On s’attend à ce que des «experts de confiance» soient invités à «démystifier la désinformation» et à fournir des faits sur les vaccins.

Régulateur de médicaments

Lundi, le régulateur irlandais des médicaments a déclaré qu’il n’y aurait pas de «baisse de la barre» dans le processus d’approbation.

Aucun organisme de réglementation, ici ou à l’étranger, ne rendrait de nouveaux vaccins disponibles «sans avoir la pleine confiance qu’ils sont sûrs et qu’ils fonctionnent», a déclaré le Dr Lorraine Nolan, directrice générale de l’Autorité de réglementation des produits de santé.

«Toutes les demandes de vaccins seront examinées avec autant de soin et de rigueur que tout autre médicament. Nous serons guidés par les preuves et par la science », a-t-elle déclaré lundi lors d’un briefing de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Interrogé sur une nouvelle variante du virus identifiée au Royaume-Uni, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que très peu d’informations étaient disponibles et qu’il était trop tôt pour dire si cette variante avait un effet sur la réponse immunitaire.

Le décès de deux autres patients atteints de Covid-19 a été rapporté par Nphet lundi. Cela porte à 2 126 le nombre total de décès dans la pandémie.

264 autres cas confirmés de la maladie ont également été signalés, portant le nombre total de cas à 76 449 dans la République.