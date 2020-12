L’Allemagne pousse le régulateur européen à approuver le vaccin contre le coronavirus avant Noël

L’Agence européenne des médicaments fait face à une pression toujours croissante pour recommander l’autorisation du vaccin contre le coronavirus BioNTech / Pfizer d’ici Noël, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn rejoignant désormais le chœur appelant à une approbation d’ici Noël.

Alors que le vaccin a été développé en Allemagne, plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, le déploient après les approbations d’urgence. Les médias locaux rapportent que les politiciens allemands font pression sur l’EMA pour qu’elle soutienne le vaccin d’ici le 23 décembre.

Spahn a également pris du retard sur cette date, déclarant lundi soir à la chaîne de télévision allemande ZDF que l’objectif est que le vaccin soit approuvé avant Noël et que la vaccination commence déjà cette année.

Ce calendrier diffère de celui de l’EMA, qui a fixé la dernière date d’une recommandation d’autorisation au 29 décembre. Le journal Bild cite Karl Lauterbach, un scientifique et homme politique allemand des sociaux-démocrates allemands, affirmant que cela prend trop de temps et que l’EMA n’est pas ne vérifie pas le vaccin plus minutieusement que d’autres organismes de réglementation, «mais plus lentement».

Cependant, Spahn a rejeté l’idée d’une approbation d’urgence spécifique à l’Allemagne, comme l’a fait le Royaume-Uni, appelant à la place à une «approbation appropriée» de l’EMA. Les États membres de l’UE sont autorisés à publier une telle disposition, mais jusqu’à présent, tous choisissent de s’en remettre à l’EMA.

L’EMA a maintes fois défendu son processus, expliquant les différences entre son autorisation de mise sur le marché conditionnelle et une autorisation d’urgence. La nature bureaucratique d’une approbation faite par l’EMA en collaboration avec les 27 pays membres ralentit également le processus, ont déclaré des experts.