La gestion de la pandémie de coronavirus en Irlande du Nord «mendie la croyance», a averti un grand expert de la santé publique, car son service de santé subit de fortes pressions en raison des admissions de Covid-19.

Le Dr Gabriel Scally, de la Royal Society of Medicine, a déclaré qu’une «catastrophe se profile» avec des hôpitaux «sur le point d’être submergés» après que jusqu’à 17 ambulances aient été contraintes de faire la queue devant un hôpital de Co Antrim mardi.

Le Dr Scally a déclaré sur Twitter que «la manipulation du Covid-19 en Irlande du Nord ne fait rien. Le service de santé est sur le point d’être débordé, mais les efforts pour empêcher la croissance des cas ont été relâchés. Boutiques, cafés, restaurants et bars servant de la nourriture sont tous ouverts. Le désastre se profile. »

Six autres décès liés au coronavirus et 486 cas confirmés ont été signalés mardi en Irlande du Nord. Le réseau hospitalier fonctionnait à pleine capacité, avec 104 pour cent des lits occupés, selon le ministère de la Santé du Nord.

Wendy Magowan, directrice des opérations du Northern Health Trust, a déclaré qu’aucune ambulance n’avait fait la queue devant l’hôpital de la région d’Antrim mercredi matin, mais qu’il y avait 43 patients aux urgences en attente d’admission dans les services.

La manipulation du COVID-19 en Irlande du Nord ne fait rien. Le service de santé est sur le point d’être débordé, mais les efforts pour empêcher la croissance des cas ont été relâchés. Boutiques, cafés, restaurants et bars servant de la nourriture sont tous ouverts. Un désastre se profile https://t.co/98KLGELo96 – Dr Gabriel Scally (@GabrielScally)

16 décembre 2020

S’exprimant sur Morning Ireland de la radio RTÉ, elle a appelé le public à observer toutes les précautions de santé publique afin de réduire le nombre de personnes nécessitant une hospitalisation pour Covid-19.

Mme Magowan a déclaré que «la société doit travailler avec nous» pour réduire la pression sur les services de santé et permettre aux personnes qui ont besoin d’aller à l’hôpital de le faire.

Elle a admis que l’augmentation soutenue du nombre de cas de Covid-19 avait conduit à la «suspension» des chirurgies, y compris celles des patients cancéreux.

La situation actuelle était «complètement différente» d’avril à mai, lorsque le Northern Health Trust avait beaucoup plus de capacité en lits, a-t-elle dit. Ils avaient pu mieux gérer la situation à l’époque parce qu’ils travaillaient maintenant au-delà de leurs capacités. Il était difficile de gérer à la fois les voies Covid et non Covid dans les hôpitaux.

Les chiffres pendant «cette poussée» étaient beaucoup plus élevés qu’au début de l’année, a-t-elle ajouté. «Nous sommes tous très préoccupés par ce qui va arriver.

«La société doit travailler avec nous, en utilisant toutes les mesures (de santé publique) que nous pouvons pour réduire la dépendance à l’égard des admissions à l’hôpital et permettre aux personnes qui doivent se rendre à l’hôpital de le faire.

Mardi, le ministre de la Santé du Nord a déclaré qu’il soumettrait à l’exécutif de nouvelles propositions visant à limiter la propagation du coronavirus pendant la période de Noël.

Robin Swann a déclaré à l’Assemblée qu’il présenterait jeudi un document contenant un «certain nombre de recommandations». Il a refusé d’élaborer.

L’Irlande du Nord est sortie vendredi d’un verrouillage «disjoncteur» de deux semaines. Du 22 au 28 décembre, les habitants du Nord seront autorisés à voyager n’importe où au Royaume-Uni et à «faire des bulles» avec jusqu’à trois autres ménages du 23 au 27 décembre.