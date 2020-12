Le chef de l’opposition biélorusse appelle l’UE à faire plus

La chef de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya a exhorté l’UE et les dirigeants européens «à être plus courageux» en soutenant les manifestants pro-démocratie et à trouver des «moyens non conventionnels» pour aider à éloigner le dirigeant du pays, Alexander Lukashenko, du pouvoir.

En acceptant le prix Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit du Parlement européen, au nom de «l’opposition démocratique en Biélorussie», Tikhanovskaya a utilisé un discours dans l’hémicycle à Bruxelles pour plaider pour un soutien supplémentaire, sans préciser à quoi cela pourrait ressembler. . Elle a insisté sur le fait que les manifestants persisteraient face à la poursuite des arrestations massives et des violences policières.

«Ils marchent pour leur avenir et celui de ceux qui ne peuvent pas être là», a déclaré Tikhanovskaya dans son discours d’acceptation. «Ils marchent pour la liberté et la dignité des Biélorusses, des Européens – les vôtres et les nôtres. Sans une Biélorussie libre, l’Europe n’est pas non plus totalement libre. Nous demandons à l’Europe et au monde entier de soutenir la Biélorussie. Nous appelons l’Europe à être plus courageuse dans ses décisions et à soutenir le peuple biélorusse maintenant. Pas demain. »

Dans un entretien avec POLITICO avant de comparaître au Parlement, Tikhanovskaya a salué les sanctions que l’UE a imposées à Loukachenko et à ses associés de son régime, mais elle a déclaré que cela ne suffisait pas, en particulier face à la brutalité continue, y compris les arrestations de citoyens âgés qui ont rejoint les manifestations.

« [The security services] a commencé à attraper ces pauvres personnes âgées aussi », a-t-elle dit. «Ils ne comprennent pas, plus ils détiennent, il y a de plus en plus de colère chez les gens.

«Il est grand temps que l’Europe prouve qu’elle défend les droits de l’homme et la démocratie et ce ne sont pas que des mots, ce sont des actions, et ces actions doivent être plus fortes», a-t-elle ajouté. «Il semble que… l’Europe essaie de clore le problème mais pas de résoudre le problème.»

Le chef de l’opposition a déclaré qu’en dépit des déclarations de soutien, l’UE n’avait pris que des mesures limitées. «Personne ne veut prendre ses responsabilités», dit-elle.

«Notre mouvement de protestation est absolument pacifique et je suis sûr qu’ils devraient trouver des décisions et des résolutions pacifiques mais fortes à ce sujet», a-t-elle déclaré. «C’est une situation non conventionnelle, alors travaillez. Incluez votre tête. Essayez de chercher… des moyens non conventionnels de sortir de cette situation. »

Mais elle a rejeté une idée non conventionnelle proposée par les députés européens: utiliser le Parlement européen comme base d’un gouvernement biélorusse en exil.

«Nous ne voulons pas d’un gouvernement en exil parce que notre combat est en Biélorussie», a-t-elle déclaré. «Nous n’avons pas à penser uniquement à la révolution, mais à ce qui va se passer [a] période de transition. Nous devrons au moins garder cette stabilité. Nous avons donc des conseillers, nous avons des représentants, mais ce n’est pas un ministère en exil.

Lors de la remise du prix Sakharov, le président du Parlement, David Sassoli, a noté que c’était la troisième fois depuis 2004 que le prix reconnaissait les efforts en faveur de la démocratie au Bélarus. En 2004, il a été décerné à l’Association biélorusse des journalistes et en 2006 à Alexander Milinkevich, un dirigeant politique de l’opposition.

« Au cours des derniers mois, vous … avez montré au monde ce que signifie ne pas abandonner », a déclaré Sassoli dans son discours d’ouverture. «Vous avez défendu vos droits et vous n’avez pas abandonné la lutte – malgré la douleur, la souffrance et la peur.

«Nous vous rendons hommage, à votre résistance et à votre persévérance», a-t-il ajouté. «La population biélorusse a montré qu’aucun autoritarisme ne peut arrêter le changement et l’ouverture du nouveau chapitre de votre histoire.»

Dans son discours, Tikhanovskaya a déclaré qu’elle et d’autres manifestants appréciaient la reconnaissance internationale. «Des gens pacifiques et brillants avec des drapeaux et des fleurs, contre des hommes armés en noir, se cachant le visage derrière des cagoules», dit-elle. «Nous sommes honorés que notre histoire de résistance ait touché tant de gens à travers le monde.»

Elle a ajouté: « Nous gagnerons. »