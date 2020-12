Eurostar prévient les voyageurs de s’attendre à des contrôles douaniers à partir du 1er janvier

L’Eurostar a averti jeudi les voyageurs qu’ils devront faire face à de nouveaux contrôles douaniers à partir du 1er janvier lorsqu’ils se rendront en train entre Londres et le continent.

Les contrôles douaniers accompagneront une multitude de nouvelles exigences post-Brexit – y compris les timbres de passeport pour les voyageurs de l’UE entrant au Royaume-Uni – qui signifient que les passagers doivent se rendre à la gare « un peu plus tôt que d’habitude » pour les départs, a déclaré l’opérateur dans un e-mail à les clients.

Les voyageurs «peuvent avoir besoin de déclarer les biens achetés, de payer la TVA et les droits de douane s’ils valent plus de 300 €», a écrit l’opérateur sur son site Web, notant qu’il est de la responsabilité des particuliers de vérifier les lois sur ce qu’ils sont autorisés à apporter. dans leur pays de destination.

Cela comprend des limites sur la quantité d’alcool et de tabac que les gens peuvent transporter. Selon le gouvernement belge, les personnes arrivant en train à Bruxelles en provenance de Londres seront traitées de la même manière que celles arrivant des États-Unis, d’Égypte ou de Thaïlande.

Les arrivées devront déclarer d’importantes sommes d’argent, et il peut également y avoir des restrictions sur les importations de produits carnés.

«Les douaniers français et belges seront à bord de certains de nos trains pour effectuer les contrôles. Si vous voyagez à Lille, Amsterdam ou Rotterdam, il y aura une zone désignée où vous pourrez déclarer vos marchandises à la gare », a déclaré la compagnie ferroviaire aux clients.

Eurostar a également noté que les voyageurs pourraient avoir besoin d’une assurance distincte en cas de maladie à l’étranger, car le système de carte européenne d’assurance maladie pourrait ne plus être valide en fonction du résultat des négociations en cours. Ceux qui voyagent avec des chiens-guides auront besoin d’une documentation supplémentaire.

Les citoyens de l’UE qui se dirigent vers le Royaume-Uni peuvent continuer à voyager avec des cartes d’identité jusqu’en septembre, mais seuls les passeports seront acceptés à partir du 1er octobre. «Votre passeport devra être tamponné lorsque vous quitterez et rentrez au Royaume-Uni, veuillez donc vérifier que vous avez une page claire », a déclaré Eurostar aux passagers dans un autre e-mail d’orientation.

Dans un communiqué la semaine dernière, le gouvernement belge a déclaré que la construction commencerait cette semaine sur les installations temporaires de contrôle douanier de la gare de Bruxelles-Midi. Cependant, l’annonce a par la suite été retirée. Un porte-parole du ministère des Finances a déclaré que la question serait discutée vendredi par le Conseil des ministres belge.

