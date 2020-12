Les écoles ne fermeront pas tôt avant les vacances de Noël – Norma Foley

Les écoles ne fermeront pas tôt avant Noël, car elles restent des lieux sûrs malgré plusieurs flambées récentes de Covid-19 très médiatisées, a déclaré la ministre de l’Éducation Norma Foley.

Un certain nombre de politiciens et de dirigeants syndicaux ont demandé que les écoles soient autorisées à fermer vendredi pour aider à supprimer la propagation du coronavirus et à garantir que les réunions de famille soient aussi sûres que possible.

Mme Foley a déclaré que les dernières informations de santé publique montraient que 62 cas avaient été détectés dans les écoles la semaine dernière à la suite de tests de masse.

«Il y a une énorme reconnaissance du fait que les écoles, de par leur nature, sont des endroits sûrs. Le taux de positivité est un peu plus de 3 pour cent comparé à 10-12 pour cent dans la communauté extérieure », a-t-elle déclaré à l’émission News at One de RTÉ.

«Donc, un travail énorme a été fait dans nos écoles et elles se sont avérées être des environnements très sûrs.»

Les trois quarts des écoles n’ont eu besoin d’aucun engagement auprès des autorités de santé publique, a-t-elle ajouté.

Mme Foley a également exclu les appels de certains politiciens pour que les écoles restent fermées pendant une semaine après les vacances de Noël afin de supprimer le virus.

Elle a déclaré que le système éducatif continuerait d’être guidé par les autorités de santé publique et qu’il n’y avait aucune raison pour que les écoles restent fermées plus longtemps que prévu.

«Dès le début, nous avons été très clairs que nous suivrions les conseils de santé publique tels qu’ils sont établis, et nous les avons suivis complètement et entièrement», a-t-elle déclaré.

«Il a été utilisé avec beaucoup de succès sur le terrain par les communautés d’enseignement, les directeurs et les directeurs adjoints qui ont fait un travail merveilleux dans nos écoles.

Mme Foley a également déclaré que les autorités de santé publique plutôt que les écoles devraient décider si les écoles devraient fermer en cas d’épidémie locale.

Elle a déclaré que les autorités de santé publique avaient l’expertise et l’expérience nécessaires pour prendre ces décisions et que les chefs d’établissement se sont félicités du fait qu’ils n’ont pas à faire ces appels.

Les derniers chiffres, quant à eux, montrent que 19 foyers ont été détectés dans les écoles irlandaises la semaine dernière.

Cela représente une augmentation par rapport aux 14 grappes enregistrées la semaine dernière et représente le plus grand nombre d’épidémies depuis la pause à mi-parcours, lorsque 44 ont été enregistrées en octobre.

Les données sont contenues dans le rapport hebdomadaire du Health Protection Surveillance Centre sur les grappes de coronavirus en Irlande couvrant la semaine se terminant le 12 décembre.

Il indique que les flambées dans les écoles sont associées à des cas positifs parmi les écoliers ou le personnel et que la transmission de Covid-19 dans les locaux n’a pas nécessairement été établie.

Les flambées de la semaine dernière comprennent un groupe de haut niveau à l’école nationale Claremorris Boys de Co Mayo, où 16 cas ont été détectés.

L’école a fait les gros titres la semaine dernière lorsque le directeur de l’école a annoncé sa fermeture pour des raisons de sécurité.

Cependant, l’école a reçu l’ordre de rouvrir lundi de cette semaine par le ministère de l’Éducation au motif que les autorités de santé publique n’avaient pas recommandé sa fermeture.

La décision a déclenché un débat sur la question de savoir si les conseils de gestion des écoles devraient être autorisés à fermer des écoles s’ils estiment que l’environnement n’est plus sécuritaire.

D’autres chiffres montrent qu’un total de 62 cas de Covid-19 ont été détectés dans les écoles la semaine dernière à la suite de tests de masse sur plus de 1 700 élèves et membres du personnel.

Bien qu’il s’agisse d’un nombre similaire à celui de la semaine précédente, le taux de positivité parmi ces contacts étroits est passé de 2,5% à 3,5% en l’espace d’une semaine.

Ce taux est maintenant légèrement plus élevé que lorsque les écoles ont fermé pour la pause de mi-parcours à la fin d’octobre.

Les chiffres sont contenus dans le rapport hebdomadaire de test de masse Covid-19 du HSE pour les écoles et les garderies d’enfants du 6 au 12 décembre.

Un certain nombre d’épidémies dans les écoles cette semaine ont également entraîné la fermeture d’écoles ou le renvoi de classes à la maison.

Tous les élèves et le personnel de Scoil Mhuire Killorglin sont testés pour Covid-19 et tous les enfants sont invités à rester à la maison jusqu’au 30 décembre après 17 cas confirmés.

Selon une lettre aux parents de HSE Sud, 17 cas à Scoil Mhuire Killorglin, une école primaire mixte de 386 élèves, ont été enregistrés à ce jour «et la recherche des contacts est en cours».

«Dans l’expérience irlandaise avec Covid-19 jusqu’à présent, il a été rare de voir une épidémie de cette ampleur parmi une population scolaire», indique la lettre.

Il a déclaré que la direction de l’école avait mis en œuvre et continuait de mettre en œuvre des mesures de contrôle Covid appropriées, tandis que les cas et les contacts étroits s’isolaient.