L’OTAN, la mort cérébrale n’est plus

Rose Gottemoeller, ancienne secrétaire générale adjointe de l’OTAN, est chargée de cours distinguée Payne à l’Université de Stanford.

Un an après que le président français Emmanuel Macron a déclaré l’OTAN «en état de mort cérébrale», l’alliance militaire a enfin proposé une réponse digne et un plan pour la manière dont elle peut entrer dans le futur.

Un nouveau rapport, «OTAN 2030», réalisé par des experts de toute l’Alliance, présente une série de recommandations qui peuvent nous remettre sur les rails. Il était temps.

Le nœud du problème était une tension au cœur de l’alliance: l’OTAN a toujours été agile sur le plan opérationnel. Mais il n’arrivait pas à s’adapter aux changements importants de la politique.

En 2014, par exemple, l’alliance a rapidement pris des mesures défensives pour répondre à l’agression militaire du Kremlin en Crimée, se préparant à un renforcement et à une présence avancée dans les États baltes, en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie. Chaque membre de l’OTAN s’est présenté avec des forces militaires, au cas où une action russe exigerait une réponse rapide.

J’ai toujours été fier de ces premières décisions décisives, qui commençaient à porter leurs fruits lorsque je suis arrivé en tant que secrétaire général adjoint à l’automne 2016. Elles étaient tellement en contradiction avec ce que j’avais entendu au sujet de l’OTAN – que c’était lent quand ça s’est prendre des décisions urgentes et ne pouvait pas se ressaisir en cas de besoin.

Moins d’un an après mon arrivée, en juillet 2017, les groupements tactiques de Lettonie, de Lituanie, d’Estonie et de Pologne ont été certifiés pour l’action. Des unités de toute l’OTAN, de l’Albanie au sud à la Norvège au nord, étaient prêtes à combattre ensemble. Si Moscou avait envisagé une attaque, l’OTAN dans son intégralité aurait répondu – un puissant moyen de dissuasion contre un agresseur potentiel.

Mais la position politique de l’OTAN ne reflétait pas cette action décisive. L’alliance était assortie d’un concept stratégique qui remontait à 2010. Il décrivait l’environnement stratégique d’une manière très éloignée de la réalité: «Aujourd’hui, la zone euro-atlantique est en paix, et la menace d’une attaque conventionnelle contre Le territoire de l’OTAN est bas. »

Cette caractérisation était en contradiction totale avec les mesures militaires rapides et efficaces que prenait l’OTAN, mais certains alliés ont évité de jouer avec. Néophyte que j’étais – j’avais peu d’expérience avec l’OTAN à mon arrivée – je demandais régulièrement pourquoi nous n’avions pas ajusté le concept.

La réponse, invariablement, serait: «Prenons les mesures militaires urgentes dont nous avons besoin et n’ouvrons pas cette boîte de vers.» Trop de membres de l’OTAN avaient des points de vue différents sur ce que devraient être les principales priorités en matière de sécurité, et débattre d’un nouveau concept serait trop source de division. L’OTAN a donc continué à faire des progrès efficaces sur le front militaire, mais ses fondements politiques étaient loin derrière.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé cet échec à l’OTAN il y a un an, avec ses critiques acerbes selon lesquelles l’alliance était en «mort cérébrale». Il a soutenu avec force que de nouveaux défis, même des menaces, se profilaient à l’horizon et que l’OTAN ne serait pas prête pour eux. Parce que l’Amérique du président américain Donald Trump tournait le dos à l’alliance, a-t-il déclaré, l’Europe devait commencer à penser davantage en tant que puissance géopolitique, capable d’agir indépendamment de Washington.

Les dirigeants alliés ont relevé ce défi lors de leur réunion de Londres en décembre dernier, lançant une étude d’un an pour voir si l’OTAN pouvait faire mieux. Si les recommandations de «OTAN 2030» sont acceptées, non seulement les membres de l’alliance porteront-ils un regard neuf sur le concept stratégique de l’alliance, mais ils devront également affronter de front les défis mondiaux qui les attendent.

L’un des plus grands de ces défis est l’environnement concurrentiel renforcé, avec la persistance de la Russie en tant que puissance militaire prête à faire des bêtises à la périphérie de l’OTAN.

La montée en puissance de la Chine est également au centre du rapport, non pas parce que l’OTAN déménagerait en mer de Chine méridionale, mais parce que la Chine est de plus en plus active en Europe. Il s’agit, par exemple, d’acheter le contrôle des infrastructures de transport d’une manière qui pourrait entraver la liberté d’opération de l’OTAN.

Mais, comme le note le rapport, l’OTAN devrait également rechercher des occasions de travailler avec les deux pays. En ce qui concerne la Russie, l’approche de longue date est la suivante: l’alliance doit être lucide sur la nécessité de dissuader et de se défendre, mais aussi de rechercher des moyens de s’engager. En ce qui concerne la Chine, l’OTAN devrait développer une approche politique, centrée sur l’espace euro-atlantique, qui reconnaisse le nouveau rôle de la Chine dans le monde.

Le rapport explique également comment l’alliance peut adapter sa prise de décision pour réussir dans ce nouvel environnement stratégique. La force de l’OTAN est son insistance sur le consensus. Cependant, parfois, les alliés pourraient adopter une approche flexible dans le cadre de la règle du consensus, permettant à certains membres de s’avancer pour des missions auxquelles d’autres alliés pourraient ne pas vouloir se joindre.

De telles «coalitions de volontaires» au sein de l’OTAN pourraient être un outil puissant pour organiser des opérations bien planifiées avec des troupes bien entraînées et disciplinées. De cette manière, ils allègeraient le fardeau militaire des grands alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Ainsi, un an plus tard, Macron a sa réponse: l’OTAN n’est pas en état de mort cérébrale, mais réfléchit sérieusement à l’avenir. Pour le secrétaire général Jens Stoltenberg, «OTAN 2030» a mis une foule de bonnes recommandations sur la table; il n’a plus qu’à choisir parmi eux.

L’auto-réflexion de l’OTAN est également une bonne nouvelle pour le président élu américain Joe Biden alors qu’il entre en fonction. Cela montre que l’OTAN peut devenir une alliance plus autonome et efficace, une alliance moins dépendante de la puissance militaire américaine. L’alliance sera plus capable de se défendre dans le monde et, de même, de se tenir aux côtés des États-Unis en cas de besoin.