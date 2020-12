«  C’est le moment de vérité  » – Le Brexit pourparlers aux «  dernières heures cruciales  », déclare Barnier

Les négociations pour parvenir à un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sont dans les «dernières heures cruciales» alors qu’un dernier effort est fait pour sortir d’une impasse sur le poisson, a déclaré Michel Barnier.

Le négociateur en chef de l’UE a déclaré au Parlement européen qu’il n’était pas clair si un accord serait conclu à temps pour qu’il entre en vigueur le 1er janvier et évite des perturbations généralisées et des tarifs sur le commerce.

«C’est le moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, juste quelques heures … Si nous voulons que cet accord entre en vigueur le 1er janvier », a déclaré M. Barnier.

«Il y a une chance d’obtenir un accord, mais la voie vers un tel accord est très étroite.»

«Rien n’est convenu tant que tout n’est pas convenu, il n’est donc pas étonnant qu’avec ces dernières heures à notre disposition, nous constatons que les négociations sont devenues extrêmement difficiles. Nous avons atteint les limites difficiles à casser », a-t-il ajouté.

Les pourparlers ont repris à Bruxelles avec l’homologue britannique de M. Barnier, David Frost, pour faire un dernier effort, après que le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aient reconnu qu’il y avait des différences remarquables lors d’un appel téléphonique et ont demandé aux négociateurs de faire un dernier essai. .

Le Parlement européen a fixé à dimanche la date limite pour qu’un accord soit conclu, avertissant qu’il ne peut pas ratifier un accord à temps pour qu’il soit en place le 1er janvier s’il arrive plus tard que cela.

L’un des «principaux obstacles» des pourparlers est de savoir si l’UE pourrait riposter si, après une période d’ajustement prévue, la Grande-Bretagne coupait à l’avenir l’accès des bateaux de pêche de l’UE aux eaux britanniques. L’UE souhaite que l’accord stipule qu’elle peut réagir en introduisant de nouvelles barrières à certains échanges en provenance du Royaume-Uni, en particulier dans les produits de la pêche, si cela devait se produire.

«Sur une note personnelle, je ne pense pas qu’il serait juste ou acceptable que les pêcheurs européens ne soient pas autorisés après une période de transition à avoir accès à ces eaux alors que le reste de l’accord s’appliquant particulièrement aux entreprises resterait stable. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas honnête », a déclaré M. Barnier.

L’UE a tenté de convenir de normes sociales et environnementales ambitieuses avec le Royaume-Uni pour garantir une concurrence loyale entre les entreprises. Un accord a été conclu sur un certain nombre de domaines de sécurité et de coopération, y compris l’extradition et le partage d’informations sur les criminels, mais cela dépend des engagements du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme et de protection des données personnelles, a déclaré M. Barnier.

«Il est évident que nous aspirons à un accord, mais il est également évident qu’il ne s’agit pas d’un accord que nous sommes prêts à signer à tout prix», a-t-il ajouté.

«Je ne peux pas dire ce qui va se passer lors de cette dernière ligne droite des négociations, nous devons être préparés à toutes les éventualités.»

Si aucun accord ne peut être conclu à temps pour sa mise en œuvre le 1er janvier, il faudrait néanmoins avoir de futurs pourparlers avec le Royaume-Uni car c’est un grand pays voisin étroitement lié, a déclaré M. Barnier.

«Un pays avec lequel, quelle qu’en soit la forme ou la forme, nous devons conclure un accord. Si ce n’est pas aujourd’hui parce que nous ne parvenons pas à un accord, il faudra que ce soit plus tard, et il y aura néanmoins des liens solides », a-t-il déclaré. «Nous nous trouvons dans une situation très grave et très sombre.»