La Costa portugaise doit s’isoler jusqu’à Noël après le déjeuner avec Macron

Le Premier ministre portugais António Costa doit rester isolé au-delà de Noël après avoir déjeuné plus tôt cette semaine avec le président français Emmanuel Macron, en vertu d’une décision des autorités sanitaires locales rapportées samedi.

«Suite à l’exposition au cas du COVID-19, qui a eu lieu le 16 décembre… et après une évaluation des risques réalisée par l’autorité sanitaire, [the lunch] était considéré comme un contact à haut risque d’exposition », a déclaré l’Administration régionale de la santé de Lisbonne et de la vallée du Tage dans un communiqué rapporté par les médias locaux.

Costa s’était déjà isolé et avait été testé négatif jeudi. Le nouveau communiqué indiquait qu’il devrait rester sous «surveillance active pendant 14 jours, à compter de la date de la dernière exposition».

Macron a reçu un diagnostic de coronavirus jeudi, déclenchant une réaction en chaîne de recherche des contacts, de tests et d’auto-isolement parmi les dirigeants politiques à travers l’Europe. Mercredi, il a accueilli Costa pour un déjeuner de travail avant le début de la présidence portugaise du Conseil de l’UE en janvier.

La santé du président français est « stable » par rapport à vendredi et les résultats des examens médicaux effectués régulièrement sont « rassurants », a indiqué le palais de l’Elysée dans un communiqué samedi.

« Il présente toujours les mêmes symptômes de la maladie COVID-19 (fatigue, toux, courbatures) qui ne l’empêchent en aucun cas de s’acquitter de ses fonctions », indique le communiqué.