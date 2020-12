Noël annulé: Boris Johnson ordonne aux Londoniens de «  rester à la maison  »

LONDRES – Il y a trois jours à peine, il a déclaré que ce serait «inhumain», mais samedi, Boris Johnson a annulé Noël pour des millions de Britanniques.

Le Premier ministre britannique a annoncé un nouveau verrouillage à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre – appelé «Tier 4» – qui empêchera les gens de se mélanger avec d’autres ménages et de fermer les magasins non essentiels jusqu’à au moins la fin décembre.

Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse organisée à la hâte samedi que de nouvelles preuves scientifiques, partagées avec le gouvernement vendredi, suggéraient qu’une nouvelle souche de COVID-19 identifiée cette semaine était jusqu’à 70% plus transmissible que les variantes précédentes.

«Nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu. En Angleterre, les personnes vivant dans les zones de niveau 4 ne devraient pas se mélanger à quiconque en dehors de leur propre ménage à Noël », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse, à l’exception des cas spécifiques où un soutien est nécessaire.

«Je sais à quel point ce sera décevant, mais nous avons dit tout au long de cette pandémie que nous devons et nous serons guidés par la science. Lorsque la science change, nous devons changer notre réponse », a-t-il déclaré.

Les résidents d’autres parties de l’Angleterre seront toujours autorisés à mélanger trois ménages pour former une «bulle de Noël», mais seulement pendant un jour au lieu des cinq précédemment annoncés. Peu de temps après la conférence de presse de Johnson, les dirigeants des gouvernements écossais et gallois ont également annoncé des restrictions plus strictes pour la période de Noël.

Johnson a fait face à des critiques soutenues depuis le début de la pandémie pour des demi-tours répétés et des changements aux conseils officiels.

Le leader travailliste Keir Starmer, qui est le premier ministre accusé mercredi de vouloir «annuler Noël», a rapidement attaqué Johnson.

« Des millions de personnes auront le cœur brisé par cette nouvelle, car leurs projets de Noël seront déchirés avec un préavis de moins d’une semaine », a écrit le Starmer sur Twitter. «En cette période de crise nationale, le peuple britannique veut un leadership clair et décisif. Tout ce que nous obtenons de Boris Johnson, c’est de la confusion et de l’indécision.

Le Premier ministre a également été attaqué pour ne pas avoir donné aux députés la possibilité de voter sur les nouvelles restrictions, beaucoup, y compris certains membres de son propre parti conservateur, déjà mécontents du niveau des restrictions imposées à leur région.

En Angleterre, le taux hebdomadaire moyen de cas de coronavirus a augmenté de 66% en deux semaines et a presque doublé à Londres la semaine dernière. On pense que plus de 60% des nouveaux cas à Londres sont cette nouvelle souche, a déclaré un porte-parole du gouvernement aux journalistes avant la conférence de presse. Plus tôt samedi, le gouvernement britannique a annoncé que plus de 27000 nouveaux cas de COVID-19 avaient été détectés au cours des dernières 24 heures.

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que la nouvelle variante avait été identifiée par le programme de surveillance génomique de l’Angleterre et que le Royaume-Uni avait mis à jour l’Organisation mondiale de la santé. « Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche provoque un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer », a déclaré Whitty dans un communiqué.

La dirigeante écossaise Nicola Sturgeon a déclaré samedi soir qu’elle mettrait en œuvre une interdiction de voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni. «Les Ecossais ne devraient pas visiter d’autres régions du Royaume-Uni, et vice versa», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Sturgeon a déclaré que 17 cas de la variante à propagation rapide avaient été confirmés en Écosse, mais qu’il pourrait probablement y en avoir plus qui n’avaient pas été diagnostiqués. Elle a ajouté qu’il était essentiel que l’Écosse agisse «maintenant fermement et de manière décisive, sinon elle s’imposera».

Cela comprendra la limitation des rassemblements de trois ménages au seul jour de Noël, conformément aux règles annoncées par Johnson pour une grande partie de l’Angleterre. À partir du 26 décembre, l’Écosse continentale adoptera des restrictions plus strictes pendant trois semaines, les écoles étant fermées jusqu’au 18 janvier. Tous les cafés, restaurants et pubs fermeront, ainsi que les magasins et les gymnases non essentiels.

Le Premier ministre gallois Mark Drakeford a également annoncé que le Pays de Galles serait placé sous clé à partir de minuit, avec un assouplissement des règles limité uniquement au jour de Noël. «Alors que nous voulons tous éviter de nouvelles perturbations des entreprises et des projets pour Noël, notre devoir primordial est de protéger des vies ici au Pays de Galles», a-t-il déclaré dans un communiqué.

À partir de dimanche, les habitants des zones de niveau 4 de l’Angleterre seront tenus de rester chez eux, à l’exception de l’éducation, de la garde d’enfants et de l’exercice.

Les règles précédemment annoncées autorisant les «bulles de Noël» ne s’appliqueront plus, et les gens ne pourront plus se rendre dans d’autres foyers pour Noël ou voyager à l’étranger. Les gens doivent travailler à domicile s’ils le peuvent, mais peuvent aller travailler s’ils le doivent, a déclaré le Premier ministre.

«La police a fait un travail incroyable de mise en application légère… Je suis sûr qu’elle continuera de le faire, mais par-dessus tout, je suis sûr que les gens voudront [comply] eux-mêmes », a déclaré le Premier ministre lorsqu’on lui a demandé s’il conseillerait à la police de« frapper aux portes »à Noël pour s’assurer que les gens respectent les règles.

Les magasins non essentiels, les divertissements intérieurs et les entreprises de soins personnels comme les coiffeurs fermeront à partir de dimanche.

Aucun assouplissement des restrictions n’est prévu pour la Saint-Sylvestre le 31 décembre.

Les contrôles de niveau 4 les plus stricts s’appliqueront dans: Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey (à l’exception de Waverley), Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings, tous les arrondissements de Londres, Bedford, Central Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire et Essex (à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring).

Tous les niveaux seront examinés le 31 décembre.

Emilio Casalicchio a contribué au reportage.