Le libéral Florin Cîțu proposé d’être le prochain Premier ministre de la Roumanie

Le ministre roumain des Finances, Florin Cîțu, membre du Parti national libéral (PNL), a le soutien pour devenir Premier ministre après l’élection de ce mois-ci.

Cîțu a été nommé par une coalition tripartite de centre-droit du PNL, l’USR-PLUS dirigée par Dacian Cioloș et l’Alliance démocratique des Hongrois en Roumanie (UDMR). La proposition est maintenant soumise à l’examen du président roumain Klaus Iohannis.

« Je tiens à remercier la coalition de centre-droit pour la confiance qu’elle m’accorde », a déclaré Cîțu aux journalistes vendredi soir. «Je serai directement impliqué au cours des prochains jours pour terminer le programme du gouvernement.

Et ce malgré le fait que le Parti social-démocrate (PSD) d’opposition a été le plus grand vainqueur des élections roumaines du 6 décembre, en obtenant 110 sièges au parlement. Le PNL a remporté 93 sièges, l’USR-PLUS 55 et l’UDMR 21. L’Alliance d’extrême droite pour l’unité des Roumains est également entrée au parlement avec 33 députés.

Cîțu succéderait en tant que Premier ministre à Ludovic Orban, également du PNL, qui a annoncé le lendemain de l’élection qu’il démissionnerait.

À la suite des négociations de la coalition vendredi et samedi, les partis ont convenu que les libéraux dirigeraient la coalition avec neuf sièges au cabinet, tandis que l’USR-PLUS en gagnerait six et l’UDMR trois, ont déclaré deux responsables impliqués dans les négociations, confirmant les rapports des médias roumains.

Un cabinet complet pourrait être annoncé dans les prochains jours, a déclaré Cîțu aux journalistes.

Cîțu est un ancien banquier d’investissement de la division roumaine du prêteur néerlandais ING. Il a fait des séjours en tant qu’économiste pour la banque centrale de Nouvelle-Zélande et la Banque européenne d’investissement avant d’entrer en politique en tant que sénateur en 2016. Il a étudié aux États-Unis au Grinnell College et en tant que troisième cycle à l’Iowa State University.

Cîțu a prouvé aux organisations internationales telles que la Commission européenne qu’il était «un partenaire crédible», a déclaré Siegfried Mureșan, un éminent député du parti PNL de Cîțu. Le nouveau Premier ministre proposé «est attaché aux valeurs européennes et gouvernera de manière responsable», a déclaré Mureșan.

Au milieu de la lutte de la Roumanie contre les effets économiques de la pandémie de coronavirus, l’une des victoires de Cîțu a été de convaincre les agences mondiales de notation de crédit de maintenir le label d’investissement du pays, ce qui est crucial pour les coûts d’emprunt.

Mais s’il est considéré comme un technocrate efficace, il n’a pas de références en tant qu’opérateur politique.

Certains analystes affirment que le Premier ministre sortant Orban pourrait conserver un contrôle démesuré malgré sa démission après que son parti ait perdu les élections. Orban reste le chef des libéraux et, dans la version actuelle de l’accord de coalition, dirigera également la chambre des députés – deux postes qui combinés le rendraient très influent.

À la suite de la démission d’Orban, le président Iohannis a nommé le ministre de la Défense et ex-général Nicolae-Ionel Ciucă au poste de Premier ministre par intérim, une décision qui aurait suscité des protestations de la part des libéraux depuis que Ciucă, un soldat de toujours, n’a rejoint le parti qu’en octobre.

Cîțu a été brièvement nommé Premier ministre par Iohannis en février de cette année après que le gouvernement ait perdu une motion de confiance, mais a refusé de prendre le poste par loyauté envers Orban, qui a ensuite été réintégré.

«Je suis un fêtard et je m’efforce de soutenir le parti et son président dans les moments difficiles», a déclaré Cîțu à l’époque. «Je crois fermement que pour réussir les prochaines élections, le président du parti devrait également être Premier ministre.»