Gardaí enquête sur plusieurs violations de Covid-19 dans des pubs humides et des shebeens

Des membres d’An Garda Síochána ont effectué des recherches sur un certain nombre de shebeens présumés au cours des dernières 24 heures, dont un à Navan où 30 personnes socialisaient à proximité sans masque facial.

An Garda Síochána appelle tous les citoyens à se conformer aux directives de santé publique et à éviter les espaces susceptibles de contribuer à la propagation du coronavirus. L’appel fait suite à des inspections de bergers présumés ainsi qu’à la découverte de violations potentielles dans des locaux autorisés à Limerick, Cork, Carlow et Meath vendredi et samedi.

Selon gardaí, un certain nombre de pubs humides – des bars qui ne vendent pas de nourriture – ouvraient secrètement. Gardaí a découvert des pintes fraîches, la télévision allumée et un feu allumé dans certains lieux qui auraient dû être fermés.

Des cas de non-conformité ont également été détectés dans des gastro-pubs, qui ont été autorisés à ouvrir à la condition que chaque client se voie servir un repas substantiel avec ses boissons. Dans un gastro-pub, gardaí a découvert 12 tables occupées sans qu’aucun signe de nourriture n’ait été servi. Le lieu disposait également de tables insuffisamment réparties et le personnel ne portait pas de masque facial.

Un dossier sera soumis au directeur des poursuites pénales dans tous les cas où des infractions à la réglementation en matière de santé publique auront été identifiées, a indiqué le porte-parole.

« An Garda Síochána veut rappeler à chaque personne sa responsabilité sociale et personnelle de ne pas fréquenter les locaux ou de se livrer à des activités susceptibles de contribuer à la propagation croissante du virus Covid-19 », a-t-il ajouté.