L’UE s’approche d’un accord commercial avec la Chine malgré les craintes du travail des esclaves

La Chine et l’UE se précipitent pour conclure un accord commercial dans les derniers jours de l’année, mais l’examen politique du bilan de la Chine en matière de travail forcé ne fait que commencer.

Les négociateurs de Bruxelles et de Pékin ont fait une percée dans l’accès aux marchés de l’autre et le chef du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, tentera lundi de sceller l’accord avec son homologue chinois Liu He, ont déclaré des diplomates et des responsables européens.

L’accord global UE-Chine sur l’investissement offre des garanties aux entreprises de l’UE qui délocalisent leur production vers la Chine et permettra aux investisseurs de l’UE d’acheter plus facilement des entreprises chinoises, et vice-versa.

Sabine Weyand, la plus haute bureaucrate commerciale du bloc, a informé vendredi les ambassadeurs de l’UE des progrès des négociations et a décrit une offre étonnamment bonne de la part de la Chine, selon cinq diplomates et un responsable. Cependant, elle a averti que la Chine n’avait pas accepté les engagements contraignants sur les droits du travail, en particulier l’interdiction du travail forcé, que Bruxelles aurait souhaité.

Les politiciens et les militants à travers l’Europe disent qu’ils ont des questions fondamentales sur la question de savoir si l’Europe devrait approfondir ses liens économiques avec un État à parti unique de plus en plus agressif, alors que la Chine sévit contre la démocratie à Hong Kong, utilisant des technologies de surveillance de masse pour contrôler sa population et serait enfermer des centaines de milliers de membres de la minorité musulmane ouïghoure dans des camps de travail.

Malgré ces inquiétudes, les pays de l’UE ont soutenu Bruxelles pour qu’elle entre dans la « phase finale » pour verrouiller l’accord, même si plusieurs nations ont demandé à la Commission d’obtenir plus d’engagements en matière de travail. Deux diplomates ont déclaré qu’en raison de ces préoccupations persistantes, ils s’attendraient à ce que Weyand leur donne un autre briefing avant de conclure le pacte. « Mais avec Weyand on ne sait jamais, elle est très autonome », a déclaré l’un d’eux.

De nombreux politiciens européens ont fait pression sur Bruxelles pour éviter l’alignement économique et politique avec la Chine, mais au lieu de cela, empêcher Pékin de saper l’UE sur des normes de travail et environnementales plus basses.

« Le signal politique est désastreux. Cet accord se moque des camps de concentration et de l’esclavage d’un peuple », a déclaré l’eurodéputé français Raphaël Glucksmann. « Je serai actif dans l’organisation de l’opposition à cet accord. Si [EU leaders] pensent que ratifier cet accord sera comme poster une lettre, ils se trompent gravement. «

Les critiques préviennent également que conclure un accord risque maintenant de compliquer les efforts de Bruxelles pour faire équipe avec le président élu américain Joe Biden pour affronter la Chine sur tout, des droits de l’homme aux normes technologiques.

MEP vert Reinhard Bütikofer plaint: « Quelques concessions d’accès au marché pèsent plus que la nécessité de se tenir debout contre les pratiques effroyables de travail forcé en Chine, et l’opportunité de s’aligner avec la nouvelle équipe de Biden. »

Voitures et banques

Victoire cruciale pour les entreprises de l’UE qui se sont plaints de l’inégalité des règles du jeu lorsqu’elles font des affaires avec la Chine, l’accord engage Pékin à assouplir les exigences imposées aux coentreprises lorsque des entreprises de l’UE s’installent en Chine. Il lèvera les interdictions de propriété étrangère sur certains secteurs, ce qui profitera en particulier aux entreprises européennes de l’automobile et des télécommunications.

L’accord « améliorera l’accès au marché » pour les entreprises de l’UE, en particulier les « services financiers », tels que les banques, a déclaré Jörg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine.

La Chine, quant à elle, espère investir plus largement dans les secteurs sensibles de l’énergie et de la haute technologie de l’UE, ont déclaré des diplomates européens. Bruxelles et Pékin ont également présenté dans le passé l’accord comme un tremplin vers un accord de libre-échange plus large.

Les autres secteurs couverts par l’accord comprennent les transports aériens, les hôpitaux, le transport par eau, les voitures électriques et à hydrogène, ainsi que la recherche et le développement.

Un porte-parole de la mission chinoise auprès de l’UE a déclaré que les pourparlers s’étaient « accélérés » au cours des deux dernières semaines, et que les deux parties avaient obtenu des « résultats concrets ».

Les diplomates ont déclaré que la France et l’Allemagne avaient été les plus fervents partisans de l’accord, car leurs entreprises en bénéficieraient le plus. Les entreprises pouvaient vendre leurs produits ou services sans avoir à partager les bénéfices avec un partenaire chinois local.

Reculer sur les droits du travail

L’accord sera soumis à un examen politique intense, car le Parlement européen devra voter sur l’accord. Surtout, les diplomates de l’UE ont déclaré que la Commission n’avait pas obtenu d’engagements contraignants en matière de travail forcé, comme elle l’avait initialement espéré.

Si Bruxelles recule effectivement sur les droits des travailleurs pour conclure un accord, elle pourrait ne pas obtenir une majorité au Parlement européen, où les groupes socialistes et démocrates et verts ont déclaré qu’ils ne ratifieraient pas un accord sans engagements contraignants en matière de droits des travailleurs.

La détérioration des antécédents de la Chine en matière de droits de l’homme, y compris son traitement de la minorité ouïghoure et sa répression contre les manifestants pro-démocratie à Hong Kong, pourraient également torpiller l’accord.

Ce n’est que jeudi que les députés ont adopté une résolution condamnant la détention arbitraire, la torture et la surveillance des Ouïghours, des Kazakhs et d’autres groupes minoritaires en Chine.

Dans le cadre de l’accord, l’UE voulait que la Chine s’engage à ratifier les «conventions fondamentales» de l’Organisation internationale du travail qui abolissent le travail forcé et permettent aux travailleurs de s’organiser pour former des syndicats indépendants. Mais la Chine a refusé de prendre des engagements contraignants à ce sujet, craignant que les syndicats indépendants ne se transforment en opposition politique au parti communiste, comme l’a fait le syndicat Solidarité en Pologne dans les années 1980.

Trois diplomates ont déclaré que Bruxelles pourrait plutôt envisager un compromis sur les droits du travail dans le sens de l’accord commercial de l’UE avec le Vietnam. Cependant, dans cet accord, le Vietnam s’est uniquement engagé à «faire des efforts soutenus pour ratifier» les conventions fondamentales de l’OIT. Les experts du droit commercial de l’UE ont averti qu’un tel langage n’est pas juridiquement contraignant.

« Les parlementaires pourraient repousser les engagements en matière de droits du travail et de durabilité, mais aussi en ce qui concerne la question stratégique plus large de la signature de cet accord avec la Chine maintenant au lieu de travailler plus étroitement avec des partenaires partageant les mêmes idées », a déclaré Mikko Huotari, directeur exécutif de l’Institut Mercator pour les études chinoises à Berlin.

La France a également exprimé son inquiétude quant au bilan de Pékin en matière de droits humains, bien que son président Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel aient tous deux soutenu l’accord.

Bye bye autonomie stratégique

On craint également qu’en signant un accord maintenant, l’UE compromette son objectif de devenir moins dépendante économiquement de la Chine et de diversifier ses chaînes d’approvisionnement.

«C’est une réponse complètement erronée à ce qui s’est passé l’année dernière», a déclaré l’eurodéputé Glucksmann, des socialistes et démocrates. « Il y a vraiment eu une remise en question dans l’opinion publique à travers l’Europe de notre dépendance à la Chine, de notre incapacité à produire des masques, de notre incapacité à produire des médicaments », a-t-il ajouté, arguant que l’accord sapait l’objectif de l’UE de garantir plus « d’autonomie stratégique ». »

L’accord pourrait également saper l’objectif de l’UE de faire équipe avec la nouvelle administration américaine sur un éventail de questions liées à la Chine. Alors que Biden a promis un retour à la diplomatie contrairement à la politique combative de Trump «America First», son administration est sur le point de prendre une ligne dure à l’égard de la Chine, selon les analystes.

La conclusion de l’accord UE-Chine n’a pas été facile. «La Chine doit nous convaincre qu’il vaut la peine d’avoir un accord d’investissement», a averti la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en septembre, tandis que le chef du commerce Dombrovskis a déclaré que l’accord devrait être suffisamment «ambitieux» pour remédier aux «déséquilibres» dans les relations économiques.

Cependant, étant donné les difficultés économiques auxquelles l’Europe est confrontée au milieu de la crise des coronavirus, ses exportateurs dépendent de plus en plus du marché chinois pour la croissance. Au cours des trois premiers trimestres de 2020, le commerce UE-Chine a atteint plus de 420 milliards d’euros, ce qui signifie que la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire commercial du bloc.

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.