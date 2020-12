Les Pays-Bas interdisent les vols depuis le Royaume-Uni en raison d’un coronavirus à propagation rapide

Le gouvernement néerlandais a mis en place une interdiction de vol depuis le Royaume-Uni, invoquant des inquiétudes concernant une souche particulièrement infectieuse du coronavirus dans le sud de l’Angleterre.

L’interdiction, effective à partir de 6 heures du matin dimanche matin, restera en vigueur jusqu’au 1er janvier au plus tard, a indiqué le gouvernement.

Déclarant qu’il «surveillait de près les développements», le gouvernement a déclaré qu’il envisagerait des restrictions supplémentaires sur d’autres modes de transport et se coordonnerait également avec d’autres pays de l’UE sur la façon de limiter le risque de propagation de la nouvelle souche virale du Royaume-Uni au continent. C’est le seul pays à ce jour à restreindre les voyages.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi soir de nouvelles restrictions à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, déclarant lors d’une conférence de presse organisée à la hâte que des preuves scientifiques suggéraient que la nouvelle souche de COVID-19 était jusqu’à 70% plus transmissible que les variantes précédentes.

«Une nouvelle variante contagieuse du coronavirus a été détectée au Royaume-Uni. On pense que cette souche du virus se propage plus facilement et plus rapidement et est également plus difficile à détecter », indique l’annonce néerlandaise.

Il a déclaré qu’un cas impliquant la variante avait jusqu’à présent été détecté aux Pays-Bas – début décembre – et faisait l’objet d’une enquête plus approfondie.

«Dans l’attente de plus de détails et d’une plus grande clarté sur la situation au Royaume-Uni, RIVM [the National Institute for Public Health and the Environment] a conseillé que le risque d’introduction de la nouvelle souche virale aux Pays-Bas soit minimisé autant que possible en restreignant ou en réglementant les voyages depuis le Royaume-Uni », indique l’annonce.

«Le gouvernement tient à souligner une fois de plus que voyager à l’étranger comporte un risque substantiel de propagation du coronavirus», a-t-il ajouté. «Ne voyagez que si c’est absolument indispensable.»