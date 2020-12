Seán Moran: Dublin rebelle et inflexible offre une certaine normalité

À la fin de 2019, il n’y aurait pas eu de pénurie de preneurs pour l’idée de Dublin en tant que champion six d’affilée, mais grâce à l’agitation en Chine il y a 12 mois, ce résultat global est presque la seule chose sur laquelle les gens ont raison. cette année.

Pendant la majeure partie des six premiers mois, il y avait un pessimisme général quant à savoir si nous aurions un championnat. C’est tout à l’honneur des administrateurs, des joueurs et des équipes de direction que toute l’idée d’un championnat ait été élaborée avec autant de succès qu’elle l’était.

Il y a eu la perte de footballeurs de Sligo après une épidémie de coronavirus après la reprise de la saison inter-pays, mais sinon, le championnat a progressé remarquablement sans crise.

La restauration d’un format à élimination directe dans le football signifiait que les chiffres diminuaient à un rythme rapide chaque semaine, mais après l’abandon imprudent des championnats de comté, la saison inter-pays s’est déroulée sobrement et il faudrait le dire, malheureusement sans supporters pour partager les nombreuses réalisations. de l’année et pas de trophées à ramener en triomphe.

Au cours d’une année de chocs et d’étranges, il est tout à fait honneur à Dublin d’avoir affronté tous les arrivants, jusqu’à et y compris une finale qui les a testés beaucoup plus que n’importe lequel des engagements précédents, et a trouvé un moyen de gagner.

Un homme peut être particulièrement satisfait. Dessie Farrell a été nommé directeur il y a quelques jours à peine plus d’un an. Il prenait le relais en fin d’année et avec des vacances en équipe à venir. En conséquence, il a passé la campagne avortée de la ligue à essayer de se saisir de la tâche. Après l’incertitude du verrouillage, il a été confronté au départ de l’un de ses meilleurs joueurs, Jack McCaffrey, qui a décidé de s’éloigner de la scène du comté.

Farrell s’était un peu fait une réputation de général malchanceux chez les mineurs malgré la victoire de All-Irelands chez les mineurs et les moins de 21 ans. Cette impression n’a guère été dissipée par sa prise à un préavis relativement court du travail de remplacement d’un manager cinq de suite, mais les choses se sont améliorées pour lui au fil de l’année.

Il était impossible de ne pas être impressionné par l’attitude positive des joueurs du club de Dublin, accordant comme leurs pairs partout ailleurs dans le pays une course libre dans de belles conditions et du beau temps pour jouer avec leurs équipes locales.

Un exemple fera l’affaire. L’émotion de James McCarthy après que Ballymun ait finalement remporté un deuxième titre de comté – leurs campagnes souvent sapées par le nombre de joueurs de comté épuisés qu’ils ont dû aligner dans les semaines qui ont suivi les étés gagnants de toute l’Irlande – était réelle.

«C’était fou. Nous avons commencé à nous entraîner cette année et j’ai bien connu tous ces jeunes gars, des footballeurs brillants, des footballeurs brillants et brillants. Nous avons juste dû nous entraîner ensemble correctement pendant trois ou quatre mois et vous pouviez nous voir nous améliorer à chaque match et nous savions juste que quelque chose faisait boule de neige et c’est formidable de le gagner.

Dean Rock de Dublin marque le premier but contre Mayo dans la finale All-Ireland SFC à Croke Park. Photographie: Tommy Dickson / Inpho



Lui et trois coéquipiers se rendraient jusqu’à la All-Ireland de samedi dernier, relancés par la saison des clubs et non épuisés pour cela.

Farrell avait une politique de sélection assez cohérente à partir de la reprise de l’intercompté en octobre. Trois joueurs ont fait un premier départ dans une All-Ireland ce week-end: Robbie McDaid, l’ailier compétent de Ballyboden, tirant le meilleur parti de l’ennui de McCaffrey, Seán Bugler qui avait été membre du casting de soutien sous Jim Gavin et Paddy Small qui était venu en remplacement de la finale de l’année précédente contre Kerry.

Périple

Ils n’étaient pas étirés à Leinster, comme c’est devenu la norme et sans la chambre de décompression des quarts de finale du tournoi à la ronde, c’était directement dans une demi-finale de toute l’Irlande.

La preuve que la chance de Farrell était en train de changer est apparue abondamment le week-end du centenaire du dimanche sanglant. Le plus grand inconfort du manager de Dublin lors d’une soirée où Meath s’est dissous lors de la finale de Leinster a été de se demander pourquoi son équipe cassait le championnat.

Il a protesté non sans raison que tout ce qu’il essayait de faire était de gagner un match.

À ce moment-là, l’équipe a pensé que le plus susceptible de résilier le bail des champions sur Sam Maguire était tombé à l’un de ces événements bizarres qui semblent arriver à Kerry de temps en temps. Pour être juste envers Cork, ils s’étaient mis dans une position où un objectif tardif allait défaire leurs anciens bourreaux et réussirait à l’exécuter.

Le regretté Eugene McGee a déclaré après que son équipe d’Offaly eut défait le cinq d’affilée en 1982 que la seule façon de battre Kerry était de rester en contact et d’obtenir un but tardif. J’avais l’habitude de penser que cette formule était plus descriptive que normative, mais un soir de pluie battante à Páirc Uí Chaoimh, Cork a rempli la prescription.

Le lendemain de la finale de Leinster a été le point culminant du championnat à bien des égards. La jubilation de Cork a été de courte durée lorsque Tipperary a remporté un premier titre de football de Munster en 85 ans et plus tard dans l’après-midi, un Cavan inspiré a renversé le favori Donegal lors de la finale provinciale – un premier trophée Anglo-Celt depuis 1997.

Pour Dublin, le départ brusque des deux comtés les plus susceptibles de leur causer des problèmes, Kerry et Donegal les laisseraient face à face avec leurs rivaux les plus familiers de la dernière décennie après que les courses de Cavan et de Tipperary se soient déroulées à sens unique. demi-finales, laissant les champions et Mayo comme les dernières équipes debout.

La reconstruction de Mayo les a fait passer de la relégation en octobre – en grande partie à cause de mauvaises performances au printemps – à un premier titre Connacht en cinq ans. Épargnée des rigueurs d’une campagne de qualification décousue, l’équipe de James Horan est arrivée dans la All-Ireland reposée et hérissée de l’énergie générée par un certain nombre de jeunes joueurs.

La révolution de Dublin avec une sixième All-Ireland consécutive a été renforcée par la compétition offerte par Mayo samedi, qui a finalement forcé la résolution de problèmes aux champions.

Brian Howard de Dublin a fait une grande différence sur le banc. Photographie: Inpho



L’équipe de James Horan a forcé un revirement miraculeux sur les redémarrages, remportant de manière convaincante les guerres de kick-out et un certain nombre de ses affrontements ont bien fonctionné avec Dean Rock calme et centrefield au sommet jusqu’à ce que l’arrivée de Brian Howard en seconde période ait contesté cela et semblait également pour libérer Brian Fenton, jusqu’alors mal en point.

Buts

En fin de compte, les deux allume-feu qui devaient être maîtrisés, Con O’Callaghan et Ciarán Kilkenny, ont eu des coups sûrs. Mayo n’avait pas l’air de marquer des buts et les buts l’ont emporté pour Dublin.

Un aspect poignant de la finale était la probabilité que nous ayons vu le dernier des nombreux noms de guerriers des deux côtés. Cian O’Sullivan et Paddy Andrews n’étaient pas sur le banc de Dublin, ni Colm Boyle et Donal Vaughan pour Mayo, tandis que Michael Darragh Macauley et Kevin McManamon n’ont vu aucune action, ni Tom Parsons et Keith Higgins.

Peut-être que le fait que la finale de l’année prochaine soit à seulement sept mois restera entre les mains de quiconque s’apprête à se déconnecter, mais comme l’a dit James Horan par la suite, le monde évolue.

La grandeur des champions réside dans leur capacité à gagner des matchs aussi inattendus que soient les défis et par la manière impitoyable dont ils infligent leur jeu et leurs processus à des adversaires avec de petites marges dans le combat.

Il n’y a pas eu le sentiment que l’écart entre eux et le terrain s’élargit et qu’il y aura des grincements de dents à Kerry et Donegal, mais ils sont toujours là, au sommet du jeu – provocants et inflexibles.