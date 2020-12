Coronavirus: le gouvernement envisage une interdiction de voyager de 48 heures depuis la Grande-Bretagne avec une extension probable

Le gouvernement envisage une interdiction de voyager de 48 heures depuis la Grande-Bretagne et fera une annonce officielle plus tard cet après-midi, il est entendu.

Des sources ont déclaré que toute interdiction temporaire de voyager serait probablement prolongée après cette période une fois que le Cabinet aura la possibilité de se réunir mardi. Deux sources importantes ont confirmé qu’une première interdiction temporaire est une option envisagée cet après-midi.

Le médecin-chef Tony Holohan rencontre actuellement d’autres responsables de la santé publique et informera le ministre de la Santé Stephen Donnelly par la suite. Les trois dirigeants des partis gouvernementaux tiennent des pourparlers urgents cet après-midi sur l’interdiction et une annonce officielle suivra plus tard.

Des sources ont déclaré qu’une telle interdiction n’était pas envisagée pour les voyages entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

S’exprimant plus tôt, M. Donnelly a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’une annonce sur les restrictions pour les passagers britanniques soit faite cet après-midi.

Des sources gouvernementales sont préoccupées par les informations selon lesquelles une souche plus infectieuse de Covid-19 se propage dans toute la Grande-Bretagne.

Le conseil actuel est qu’il ne devrait y avoir aucun voyage international non essentiel. Les arrivées en provenance des zones rouges doivent être mises en quarantaine pendant 14 jours. Cependant, cela est en cours de révision cet après-midi.

Plusieurs pays européens, dont l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, ont imposé dimanche de nouvelles restrictions aux voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni en raison des préoccupations concernant la nouvelle souche de virus.

S’exprimant dans le cadre du programme This Week de RTÉ, M. Donnelly a déclaré que d’autres pays avaient mis en place des restrictions de voyage et que le gouvernement «examinait exactement la même question».

«Nous examinons les vols, nous examinons les ferries, nous envisageons les voyages à destination et en provenance de l’île de Grande-Bretagne et d’Irlande en général et nous y réfléchissons sérieusement en ce moment», a-t-il déclaré.

Interrogé sur le fait que le gouvernement dise aux Irlandais de ne pas voyager, M. Donnelly a souligné: «En premier lieu, le gouvernement britannique leur dit qu’ils ne peuvent pas venir. Soyons très clairs à ce sujet. Le gouvernement britannique ne dit pas qu’il devrait utiliser son jugement. Le gouvernement britannique dit qu’ils ne peuvent pas venir. »

‘Submergé’

Les responsables de la santé publique se réunissent actuellement sur la question car le Royaume-Uni a reconnu qu’il était devenu «submergé» par le virus.

Il craignait également que la nouvelle variante du virus Covid-19 ne soit arrivée en Irlande. Il n’y a eu aucun cas confirmé.

«Je ne pense pas que quelque chose soit inévitable, mais je serai très très agréablement surpris si ce n’est pas ici» étant donné le nombre de vols ferries et de voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande.

Il serait «très naïf de penser que cela ne serait pas potentiellement ici».

Il a déclaré qu’il souhaiterait que le nord et le sud de l’Irlande mettent en place des mesures similaires sur Covid-19.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des restrictions entre le Nord et le Sud, il a dit qu’il n’y aurait pas de restrictions «physiques», mais qu’ils envisageraient de conseiller aux gens de ne pas voyager.

«Nous n’envisageons certainement pas de sceller physiquement la frontière. Ce n’est pas politiquement pratique, mais ce que nous pourrions certainement faire, c’est de donner des conseils très forts en termes de voyage au nord et au sud », a-t-il déclaré.

Un éminent expert en santé publique a appelé le gouvernement à imposer des restrictions de voyage depuis la Grande-Bretagne comme une «précaution raisonnable» pour empêcher qu’une variante mutante de Covid-19 ne se propage à l’État.

Le Dr Gabriel Scally a déclaré que le taux de propagation dans le sud-est de l’Angleterre était très élevé et que l’analyse précoce de la nouvelle variante «est préoccupante» pour justifier les restrictions sur les voyages.

« Je pense que c’est une précaution raisonnable d’arrêter les vols pour le moment sans donner un point fixe à ce sujet », a-t-il déclaré au europe-infos.fr dimanche matin.

Le ministère de la Santé a déclaré dimanche matin que l’analyse du laboratoire national de référence des virus de l’UCD n’avait trouvé aucune preuve de la variante du virus dans les infections analysées à ce jour.

Le gouvernement britannique a imposé un verrouillage de Londres et de la majeure partie du sud-est de l’Angleterre sur une variante du coronavirus qui, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que les versions précédentes du virus.

Les personnes vivant sous les nouvelles règles de niveau 4 en Grande-Bretagne, le verrouillage le plus sévère, ont été invitées à ne pas voyager en dehors de leur région et les autres en dehors de la zone ont été avisés de ne pas s’y rendre.