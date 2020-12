L’opposition hongroise s’unit pour renverser Viktor Orbán

Six partis d’opposition hongrois ont annoncé dimanche qu’ils se présenteraient ensemble aux élections législatives de 2022 dans le but de vaincre le parti au pouvoir du Premier ministre Viktor Orbán, le Fidesz.

Les partis d’opposition – qui comprennent la Coalition démocratique de gauche, Jobbik de droite et Momentum libéral – s’uniront derrière un candidat au poste de Premier ministre, se présenteront sur une liste électorale conjointe et assureront la coordination dans chacune des 106 circonscriptions électorales du pays, ont-ils dit dans un communiqué.

L’eurodéputée Klára Dobrev, membre de la Coalition démocratique et vice-présidente du Parlement européen, a qualifié l’accord de «moment historique en politique».

Des sondages d’opinion récents ont indiqué qu’une opposition unie pourrait vaincre le puissant Premier ministre du pays. Une enquête publiée ce mois-ci par le sondeur Medián a révélé que la popularité du Fidesz parmi les Hongrois est passée de 40% en juin à 32%. Un autre sondage, mené par Závecz Research, a révélé que le Fidesz a le soutien de 30% de tous les adultes et 45% des électeurs décidés. Le sondage des sondages de POLITICO, qui regroupe les sondages d’une collection de sondeurs, a Fidesz sur un solide 47 pour cent, contre 52 pour cent en été.

Le but de l’alliance de l’opposition est de créer «une Hongrie indépendante, vivable et fière», ont écrit les partis, ajoutant que chaque parti d’opposition s’est engagé à ne pas nommer de candidats qui se sont livrés à des pratiques de corruption ou qui ont coopéré avec le Fidesz. Les dirigeants des six partis se sont également engagés à «mettre fin aux autorités qui retournent les Hongrois les uns contre les autres».

Le gouvernement hongrois a été critiqué par les chiens de garde internationaux et les groupes d’opposition pour ce qu’ils décrivent comme un recul démocratique, des règles du jeu inégales pour les partis politiques et des limites à la liberté de la presse, accusations que les responsables hongrois ont maintes fois démenties.

À la suite des dernières élections législatives de 2018, les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont conclu que les élections avaient été «caractérisées par un chevauchement omniprésent entre les ressources de l’État et du parti au pouvoir, minant la capacité des candidats à concourir sur un pied d’égalité» et que «les électeurs disposaient d’un large éventail d’options politiques, mais que la rhétorique intimidante et xénophobe, les préjugés médiatiques et le financement opaque des campagnes restreignaient l’espace pour un véritable débat politique, entravant la capacité des électeurs à faire un choix pleinement informé.»

Les politiciens de l’opposition disent maintenant que leur seule chance de réussir est de se réunir avec leurs homologues de tous les horizons politiques.

L’eurodéputée Katalin Cseh, membre du parti d’opposition Momentum et vice-présidente du groupe Renew Europe, a déclaré après l’annonce que les divers groupes se sont regroupés parce que «nous devons mettre nos différences de côté».

«Cela est nécessaire parce que M. Orbán a construit un système fortement gerrymandered», a déclaré Cseh, notant que l’alliance viserait à créer un pays sans corruption et une gouvernance basée sur l’état de droit et les valeurs européennes.

«La seule chance pour nous de changer le gouvernement est de travailler ensemble», a-t-elle déclaré.