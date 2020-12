Un ancien envoyé américain auprès de l’UE exhorte Biden à évincer les ambassadeurs de Trump

Anthony Gardner, l’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’UE, a exhorté le président élu Joe Biden et son équipe de transition à émettre un ordre d’évincer les ambassadeurs du président Donald Trump le 20 janvier – tout comme Trump, lors de sa propre journée d’inauguration, a renvoyé tous les diplomates de Barack Obama.

«Il y a exactement 4 ans, j’ai reçu un télégramme de l’équipe Trump entrante pour quitter le 20 janvier», »Gardner tweeté Dimanche. « Il est temps pour un télégramme similaire de sortir maintenant: tous les ambassadeurs politiquement nommés par Trump partiront le 20 janvier. »

Trump a rompu avec la pratique de longue date en ordonnant à tous les ambassadeurs nommés politiquement d’Obama de démissionner immédiatement de leurs postes plutôt que de leur permettre une période de grâce de plusieurs semaines ou mois, tandis que les remplaçants étaient nommés et confirmés au Sénat. La décision de Trump a laissé certains diplomates se démener pour trouver d’autres modes de vie et éviter de perturber la scolarité de leurs enfants.

Le départ de Trump de la pratique normale s’est avéré particulièrement perturbateur car il a tardé à nommer des ambassadeurs, et les votes de confirmation ont souvent été retardés au Sénat, pour des raisons bureaucratiques ou politiques.

Gardner, dont le père était un professeur de droit renommé et ancien ambassadeur des États-Unis en Italie, a été directeur des affaires européennes au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Bill Clinton et a fait carrière en droit et en private equity. Gardner était l’homme de référence en Europe pour la campagne présidentielle de Biden et est bien connecté à l’administration entrante. Son amitié familiale avec le candidat de Biden au poste de secrétaire d’État, Antony Blinken, remonte à plus de 50 ans.

Gardner avait offert des mots inhabituellement pointus lors de son départ, exhortant son successeur et la nouvelle administration Trump à ne pas encourager la disparition de l’UE.

Dans son tweet de dimanche, Gardner a noté que le choix de Trump pour l’ambassadeur auprès de l’UE, Gordon Sondland, avait été limogé après avoir été impliqué dans le scandale de destitution de Trump. «Sondland a déjà déshonoré et est rentré chez lui», a écrit Gardner. « Il est temps d’envoyer des personnes qualifiées à des postes importants. »

En règle générale, les nouveaux présidents américains ont permis aux ambassadeurs nommés politiquement de rester à leurs postes, à la fois par courtoisie mais aussi comme moyen de maintenir la continuité car le processus de nomination et de confirmation peut prendre des mois.

L’ambassadeur de Trump en Belgique, Ronald Gidwitz, qui est également actuellement ambassadeur par intérim auprès de l’UE, a déclaré dans une interview avec POLITICO en septembre qu’il serait prêt à rester à ces postes, aussi longtemps que demandé, pour Trump ou pour un nouveau président.