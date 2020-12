Un chauffeur de camion irlandais reconnu coupable d’homicide involontaire coupable de 39 migrants vietnamiens

The Irishman Founder's Reserve whisky irlandais 40% - Bouteille 70cl avec étui

Assemblage unique de styles de whiskeys historiques, 70% de single malt (orge maltée) et 30% de single pot still (50% orge maltée et 50% orge non maltée), tous deux distillés trois fois en pot still en cuivre puis vieillis en fûts de bourbon.Couleur : vieil orNez : fruité et épicé. Il s'ouvre sur le zeste