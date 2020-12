Des restrictions de niveau 5 seront nécessaires après Noël, dit Holohan à Donnelly

Le médecin en chef Tony Holohan a écrit au ministre de la Santé pour lui dire que des restrictions de niveau 5 seraient nécessaires pour contrôler la propagation de Covid-19 après Noël, a-t-on appris.

Il est entendu que le Dr Holohan a écrit à Stephen Donnelly lundi après-midi. Des sources ont déclaré que dans la lettre, le Dr Holohan avait déclaré au ministre que le niveau 5 serait nécessaire pour contrôler le virus dans les semaines à venir.

Il est entendu que la lettre n’est pas une lettre officielle de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), mais plutôt écrite par le Dr Holohan en sa qualité de président.

Il a déclaré que les mesures définies au niveau 5 seraient nécessaires après Noël, mais n’a pas précisé de date précise à laquelle elles devraient être introduites.

La lettre du Dr Holohan devrait également soulever des inquiétudes quant aux conseils donnés aux personnes qui sont des contacts familiaux de ceux identifiés comme des contacts étroits d’un cas confirmé. Selon les directives du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), ces contacts domestiques ou «secondaires» devraient restreindre leurs mouvements jusqu’à ce que le contact étroit obtienne un résultat de test clair. Cependant, le Dr Holohan a fait part de ses inquiétudes quant au fait que cela ne soit pas mis en œuvre par le HSE, ont déclaré des sources, faisant craindre que cela puisse être d’une importance particulière en raison des niveaux élevés de mélange anticipé à Noël.

Nphet doit se réunir mercredi pour discuter de l’aggravation de la situation.

Les membres de l’équipe ont informé le sous-comité du Cabinet sur Covid-19 lundi soir, aux côtés de hauts fonctionnaires, du directeur général de HSE Paul Reid et du CSO, partageant des modèles suggérant que les cas pourraient être compris entre 1300 et 1800 par jour début janvier. M. Reid aurait déclaré à la réunion que les hôpitaux faisaient face, mais que le HSE reste préoccupé par le fait que toute augmentation des cas aura probablement un impact sur la capacité hospitalière en janvier.

La recommandation sera adressée au Cabinet mardi selon laquelle l’hospitalité devrait se terminer la veille de Noël, au milieu de l’après-midi. Il sera conseillé que cette mesure s’applique aux entreprises telles que les coiffeurs et manucures ainsi qu’aux cinémas et galeries.

La vente au détail non essentielle est de rester ouverte, avec des directives strictes sur les numéros autorisés en magasin et des protocoles de file d’attente sécurisés. Des soutiens supplémentaires pour les entreprises touchées seront recommandés au Cabinet.

Cependant, le sous-comité n’est pas parvenu à une décision concernant les recommandations sur les voyages inter-pays et les visites à domicile, qui seront discutées au Cabinet mardi. Une source gouvernementale a déclaré que ce qui serait recommandé serait plus proche du niveau 5 que du niveau 3, et qu’il y avait une reconnaissance de la gravité de la situation.

Lundi, 727 autres cas de Covid-19 ont été signalés dans l’État. Aucun nouveau décès de patients atteints de coronavirus n’a été signalé. Cela laisse à 2 158 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Dr Holohan a déclaré au briefing du Nphet que les gens devraient rester à la maison et arrêter de socialiser en raison de la détérioration rapide de la situation avec Covid-19.

Ce n’est pas le moment d’aller dans les restaurants et les pubs, dit-il.

Alors que les responsables de la santé publique disent que nous sommes fermement dans les affres d’une troisième vague de pandémie, le Dr Holohan a déclaré qu’il était important que les gens révisent leurs plans de socialisation avant Noël et repensent à rencontrer les membres de la famille qui peuvent avoir plus de 65 ans ou avec conditions qui les rendent vulnérables.

«Il est important de faire des choix sûrs pour vous protéger et protéger les personnes que vous aimez», a-t-il déclaré.

Le Dr Holohan a déclaré dans un communiqué que «nos tendances actuelles en matière de maladie sont gravement préoccupantes».

Aucun nouveau décès de patients atteints de Covid-19 n’a été signalé par Nphet lundi. Cela laisse le nombre total de décès dans la pandémie à 2 158.

Le Nphet a également signalé 727 cas confirmés de la maladie, portant à 80 267 le nombre total de cas dans la République.

Sur les 727 cas de lundi, 311 étaient à Dublin, 51 à Kilkenny, 48 à Wexford, 44 à Donegal, 44 à Cork et les 229 cas restants étaient répartis dans 19 autres comtés.

Nous sommes maintenant clairement dans une troisième vague de la pandémie, avec une augmentation rapide du nombre de cas, selon le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Il y a eu 3 373 cas dans la semaine jusqu’à samedi, en hausse de 71% par rapport à la semaine précédente. L’incidence de la maladie sur 14 jours augmente au rythme le plus rapide depuis mars dernier, a-t-il déclaré.

Le nombre de cas augmente également rapidement à Dublin et dans le reste du pays, avec un plus que doublé du tarif journalier dans la capitale en l’espace d’une semaine.

Le professeur Nolan a déclaré que la situation à Dublin était «aussi mauvaise qu’elle l’était au pic d’octobre» du virus.

Il s’est dit gravement préoccupé par le fait que les personnes âgées «l’attrapaient tôt» par rapport au virus dans cette vague, contrairement à la deuxième vague où elles étaient protégées au début.

Le taux de croissance des cas est maintenant de 5% par jour, contre 5 à 7% en octobre, et augmente de jour en jour.

Le temps de doublement pour les cas est de 10 à 14 jours «et probablement moins».

Pendant ce temps, le nombre de reproduction, une mesure du nombre d’autres personnes infectées par un cas, «pourrait être aussi élevé que 1,5-1,6».

Le professeur Nolan a déclaré que le nombre d’hôpitaux «pourrait commencer à augmenter» alors que le nombre d’USI «ne diminuait pas encore».

Il prévoit jusqu’à 1800 cas par jour d’ici le 6 janvier si les cas augmentent de 7% par jour

Interrogé sur la nouvelle variante du virus identifiée au Royaume-Uni, le Dr Cillian de Gascun, directeur du National Virus Reference Laboratory, a répété qu’il n’avait pas été identifié ici, sur la base du séquençage génétique effectué à ce jour.

Bien que l’analyse britannique indique que la nouvelle variante pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que les autres variantes, le Dr de Gascun a déclaré que les preuves en ce sens n’avaient pas encore été vues et que les études en laboratoire n’étaient pas encore terminées.

Cependant, il a ajouté qu’il y en avait «assez pour nous inquiéter» au sujet de la variante, avec plus de mutations que ce à quoi on aurait pu s’attendre.

«Sur la base du taux de propagation qu’ils ont constaté au Royaume-Uni. . . Je pense qu’il est prudent que les gouvernements européens et les nôtres fonctionnent selon le principe de précaution jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations.

Le professeur Nolan a déclaré que l’augmentation des cas en Irlande pourrait s’expliquer par une socialisation accrue depuis septembre sans recours aux problèmes liés à la nouvelle variante.